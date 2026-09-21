VIDÉO. Pour son premier essai avec les Fidji, Virimi Vakatawa, roule sur Naoto Saito et trois Japonais

Le feu follet, international à VII et à XV avec les Tricolores et évoluant désormais pour son pays natal, s'est offert à l'autre bout du monde une partition XXL.

Face au Japon, Virimi Vakatawa a allumé la première mèche en marquant sous les perches pour sa 3e apparition avec le maillot de la sélection fidjienne.

Un essai qu'il ne doit qu'à ses qualités de franchisseur, qui ont fait sa renommée à travers le monde. Le joueur de 34 ans affiche d'ailleurs des standards toujours aussi satisfaisants.

Virimi Vakatawa renaît avec les Fidji: Quatre ans après son arrêt forcé, l’ancien Bleu retrouve le rugby international

Naoto Saito et 3 defenseurs sur les fesses

En mode auto tamponneuse, l'attraction passée par le Top 14 et le circuit international à VII avec les Bleus assoit littéralement quatre défenseurs japonais pour s'offrir un premier essai avec les Fidji.

Parmi les quatre défenseurs battus figure l'ancien joueur du Stade toulousain Naoto Saito, qui ne s'est pas enlevé pour autant, mais qui paie un déficit physique largement en faveur de l'ex-international français aux 32 sélections.

Cet essai n'a pas permis aux siens de l'emporter, déjà bien amoindris dans le XV de départ par les absences notables de joueurs retenus par leurs clubs de Top 14. Les Fidji terminent sur la deuxième marche de la Pacific Nations Cup (15-20).

Vakatawa au mondial 2027 ?

Si ses bonnes performances parviennent jusqu'à nos oreilles alors que près de 16 000 kilomètres séparent l'Hexagone des îles Fidji, Virimi Vakatawa pourrait rêver plus grand.

Celui qui faisait partie des Tricolores éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 pourrait regoûter à cette compétition avec les Fidji.

Si ses problèmes cardiaques ne l'empêchent de concourir que dans l'élite française, aucune réglementation de World Rugby ne lui interdit, pour l'heure, de rêver d'une nouvelle participation au Mondial.

Il rejoindrait un cercle très fermé de joueurs ayant participé à cette compétition avec deux sélections différentes. Parmi eux, Malakai Fekitoa (All Blacks et Tonga), Jack Dempsey (Australie et Écosse) ou encore, plus loin dans le temps, Adrian Garvey (Zimbabwe et Afrique du Sud).