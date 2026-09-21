News

VIDÉO. Pour son premier essai avec les Fidji, Virimi Vakatawa, roule sur Naoto Saito et trois Japonais

Auteur de son premier essai avec la sélection fidjienne, Virimi Vakatawa n'a pas pu empêcher la défaite des siens en finale de la Pacific Nations Cup.

Nathan Heuillet 21/09/2026 à 13h38
Virimi Vakatawa auteur de son premier essai avec le maillot des Fidji face au Japon. ©World Rugby
Virimi Vakatawa auteur de son premier essai avec le maillot des Fidji face au Japon. ©World Rugby

Le feu follet, international à VII et à XV avec les Tricolores et évoluant désormais pour son pays natal, s'est offert à l'autre bout du monde une partition XXL.

Face au Japon, Virimi Vakatawa a allumé la première mèche en marquant sous les perches pour sa 3e apparition avec le maillot de la sélection fidjienne.

Un essai qu'il ne doit qu'à ses qualités de franchisseur, qui ont fait sa renommée à travers le monde. Le joueur de 34 ans affiche d'ailleurs des standards toujours aussi satisfaisants.

Virimi Vakatawa renaît avec les Fidji: Quatre ans après son arrêt forcé, l’ancien Bleu retrouve le rugby international

Naoto Saito et 3 defenseurs sur les fesses

En mode auto tamponneuse, l'attraction passée par le Top 14 et le circuit international à VII avec les Bleus assoit littéralement quatre défenseurs japonais pour s'offrir un premier essai avec les Fidji.

Parmi les quatre défenseurs battus figure l'ancien joueur du Stade toulousain Naoto Saito, qui ne s'est pas enlevé pour autant, mais qui paie un déficit physique largement en faveur de l'ex-international français aux 32 sélections.

Cet essai n'a pas permis aux siens de l'emporter, déjà bien amoindris dans le XV de départ par les absences notables de joueurs retenus par leurs clubs de Top 14. Les Fidji terminent sur la deuxième marche de la Pacific Nations Cup (15-20).

Vakatawa au mondial 2027 ?

Si ses bonnes performances parviennent jusqu'à nos oreilles alors que près de 16 000 kilomètres séparent l'Hexagone des îles Fidji, Virimi Vakatawa pourrait rêver plus grand.

Celui qui faisait partie des Tricolores éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 pourrait regoûter à cette compétition avec les Fidji.

Si ses problèmes cardiaques ne l'empêchent de concourir que dans l'élite française, aucune réglementation de World Rugby ne lui interdit, pour l'heure, de rêver d'une nouvelle participation au Mondial.

Il rejoindrait un cercle très fermé de joueurs ayant participé à cette compétition avec deux sélections différentes. Parmi eux, Malakai Fekitoa (All Blacks et Tonga), Jack Dempsey (Australie et Écosse) ou encore, plus loin dans le temps, Adrian Garvey (Zimbabwe et Afrique du Sud).

potemkine09
potemkine09

En espérant qu'il ne tombe pas raide mort sur le pré, ce que personne ne souhaite évidemment


  • Samedi 10 Octobre
  • Stade Français Stade Français
    14:30
    Montpellier HR Montpellier HR
  • USA Perpignan USA Perpignan
    16:35
    RC Vannes RC Vannes
  • LOU Rugby LOU Rugby
    16:35
    Stade Rochelais Stade Rochelais
  • Section Paloise Section Paloise
    16:35
    Castres Olympique Castres Olympique
  • RC Toulon RC Toulon
    16:35
    Racing 92 Racing 92
  • ASM Clermont ASM Clermont
    21:00
    UBB UBB
  • Dimanche 11 Octobre
  • Stade Toulousain Stade Toulousain
    21:05
    Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais
Voir tout le programme
Derniers commentaires

Connectez pour consulter les derniers commentaires.

Se connecter