TRANSFERT. PRO D2. Malgré les départs attendus, première bonnes nouvelles à venir du côté de Colomiers

À Colomiers, les saisons se suivent et les talents continuent d'attirer les convoitises. Redevenu une place forte de Pro D2, le club haut-garonnais doit une nouvelle fois composer avec les départs de plusieurs éléments importants.

Jules Danglot, Robin Bellemand ou encore Mamuka Mstoiani sont ainsi annoncés sur le départ. Une saignée que les Columérins entendent compenser sans perdre leur identité.

115 matchs à 26 ans, 121 plaquages : pourquoi la prolongation de ce pilard est une aubaine pour le FC Grenoble ?

Après avoir obtenu, selon Midi Olympique, l'accord du talonneur dacquois Louis Barrère, Colomiers s'active aussi pour conserver ses forces vives.

D'après la même source, Théo Pedemons et Alexis Caumel devraient prolonger de deux saisons. Deux jeunes avants formés au club, déjà précieux dans la rotation.

Giral et Béchu également concernés

Mais les dirigeants doivent aussi verrouiller des cadres pour assurer la continuité de leur groupe. A ce titre, l'arrière polyvalent Théo Giral, devenu incontournable depuis son arrivée, devrait rempiler pour trois années supplémentaires, indique le Midol.

Autre dossier bien engagé : celui du troisième ligne Jérémy Béchu. À seulement 23 ans, il est l'un des capitaines columérins et pourrait lui aussi poursuivre l'aventure.

De quoi préserver une ossature solide malgré les sollicitations du Top 14. Car à Colomiers, si les meilleurs finissent souvent par partir, la relève n'attend généralement pas longtemps pour prendre pointer le bout de son nez. Ainsi va le rugby professionnel moderne...