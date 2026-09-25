12 semaines d'absence pour Darcy Graham : l'Écosse perd son recordman d'essais avant les tests face aux All Blacks et à l'Australie

Darcy Graham s'est rompu un biceps lors d'un match amical à Harlequins. L'ailier d'Édimbourg sera absent au moins 12 semaines, selon son entraîneur Sean Everitt. Le recordman d'essais de l'Écosse manquera les tests de novembre contre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon.

Un choc anodin, un diagnostic lourd

Sur le moment, rien ne laissait présager une absence aussi longue. Vendredi 18 septembre, Darcy Graham dispute son premier match de la saison aux Harlequins. Il en sort avec une simple contusion au biceps après une collision.

Le lundi suivant, l'ailier de 29 ans reprend même l'entraînement. C'est l'IRM qui change tout : le muscle est rompu. « Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, ni pour lui, surtout avec la série d'automne qui arrive », résume Sean Everitt, cité par RugbyPass.

L'entraîneur d'Édimbourg annonce au moins 12 semaines d'arrêt. Il refuse de brûler les étapes, car « ce n'est pas une blessure dont on peut presser le retour ». Noël reste pour lui le pire scénario, et c'est sur cette base qu'il prépare la suite. Un tel délai priverait Édimbourg de Graham pour ses neuf premiers matchs de la saison.

Un record à l'arrêt jusqu'en 2027

Le coup est plus rude encore pour le XV du Chardon. En novembre, l'Écosse affronte la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon dans le cadre du Nations Championship, sans son ailier.

Or Graham sortait d'un printemps prolifique. Remplaçant au début du Tournoi des 6 Nations 2026, il a inscrit quatre essais lors des trois derniers matchs. Il a ainsi porté son record avec l'Écosse à 38 réalisations en 57 sélections.

Ce compteur ne bougera plus avant 2027. Pour un finisseur de ce calibre, c'est une saison internationale qui s'envole avant même d'avoir commencé.

Une carrière hachée depuis fin 2022

Cette rupture du biceps n'est pas un accident isolé. Depuis une blessure aux ligaments du genou fin 2022, Graham enchaîne les pépins. Il a manqué les éditions 2023 et 2024 du Tournoi, la seconde en raison de problèmes au quadriceps et à l'aine qui ont été opérés.

L'été 2025 devait offrir une éclaircie. Appelé tardivement chez les Lions britanniques et irlandais en Australie, il s'était blessé à la cheville dix minutes après le début de son premier match avec la tournée.

Voilà pourquoi cette nouvelle absence pèse plus lourd que les autres. Elle intervient au moment précis où Graham avait retrouvé du rythme et de l'efficacité en sélection.

Édimbourg sans son triangle arrière

En club, le problème dépasse largement son cas. Édimbourg débute l'URC ce vendredi 25 septembre sur la pelouse de l'Ulster, à Belfast, avec 16 joueurs à l'infirmerie. Son triangle arrière titulaire manque entièrement à l'appel.

Duhan van der Merwe, autre ailier international, soigne une cheville jusqu'à la mi-octobre. Wes Goosen est touché aux ischio-jambiers pour plusieurs semaines. Le jeune Jack Brown, ailier des moins de 20 ans écossais, a été opéré d'un ligament du genou et sera absent 12 à 16 semaines. Harry Paterson, blessé à la cheville contre Harlequins, déclare forfait pour Belfast.

Malelili Satala et Geordie Gwynn, recrue venue d'Ealing et plutôt habituée au centre, débuteront donc aux ailes. Everitt parle de blessures « bizarres » et rappelle que son centre Mosese Tuipulotu a été assommé par un coéquipier face aux Harlequins.

Everitt veut voir une opportunité

Le technicien sud-africain refuse pourtant de s'apitoyer. Il attend van der Merwe « probablement dans trois semaines » et Paterson dès la semaine prochaine. Pour lui, son effectif est donc « bien couvert » à ces postes.

Il vise au moins une place en phase finale de l'URC, après une 12e place la saison passée. Édimbourg avait utilisé 47 joueurs lors de l'exercice précédent, et Everitt compte sur l'expérience accumulée par ses jeunes. « Même si on perd des joueurs de classe mondiale comme Duhan et Darcy, c'est une opportunité pour ces jeunes de se montrer », insiste-t-il.

Le déplacement à Belfast dira vite si le pari tient. Pour Graham, le compte à rebours est lancé : 12 semaines au minimum, Noël dans le pire des cas.