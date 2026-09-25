Face à Toulouse, Christopher Tolofua reprend sa transformation en pilier droit avec le Mondial 2027 dans un coin de la tête

La reconversion de Christopher Tolofua reprend son cours. Montpellier avait consacré toute sa préparation estivale à transformer son talonneur de 32 ans en pilier droit, avec travail spécifique en mêlée et prise de poids. La fracture de la mâchoire de Jordan Uelese, annoncée pour environ six semaines d’absence, a obligé le staff à le remettre provisoirement au talonnage. Dimanche face à Toulouse, Tolofua devrait de nouveau couvrir le numéro 3 depuis le banc selon les informations du Midol.

Analyse. Premier test concluant à droite pour Christopher Tolofua, récemment prolongé jusqu’en 2029 par le MHR

Le poste de pilier droit lui est déjà familier, Montpellier l’ayant utilisé à droite la saison passée. Contre Perpignan, il a marqué en force et retrouvé ses habitudes de talonneur. Joan Caudullo en a plaisanté : « On lui a demandé de prendre du poids… il ne s’est pas gêné de bien le faire ! »

Pourquoi son profil intrigue à droite

Passer du talonnage au poste de pilier droit réclame davantage que quelques kilos. À droite, Tolofua doit encaisser la poussée du pilier gauche adverse, gérer son angle d’entrée et conserver suffisamment de hauteur pour ne pas subir. Son passé de talonneur lui apporte néanmoins un centre de gravité bas, de la puissance sur les appuis et une vraie activité ballon en main.

Et c’est ce qui rend le pari intéressant. En 2025-2026, Tolofua avait inscrit neuf essais en 24 matchs de Top 14 avec Montpellier. Le chiffre raconte un joueur très présent près de la ligne et disponible après les phases de combat. S’il conserve cette activité tout en devenant fiable en mêlée fermée, le MHR tiendra un profil rare.

Le chantier bleu lui ouvre une fenêtre

Depuis l’arrêt de carrière d’Uini Atonio, le poste de pilier droit est devenu l’un des chantiers du XV de France. Sept joueurs différents y ont été utilisés pendant la saison internationale 2025-2026. Dorian Aldegheri a été le plus sollicité, tandis que Régis Montagne, Demba Bamba, Tevita Tatafu, Sipili Falatea ou Georges-Henri Colombe ont aussi été testés.

Caudullo ne cache pas l’objectif : il estime Tolofua capable de viser le Mondial 2027 en Australie. Sa dernière sélection avec les Bleus remonte à 2017, encore comme talonneur. Dix ans plus tard, une deuxième vie internationale à un autre poste aurait quelque chose d’assez savoureux.

Mais avant l’Australie, il faudra gagner des mêlées en Top 14. Toulouse offre justement un test sérieux. À 32 ans, Tolofua n’a plus besoin de prouver qu’il sait jouer au rugby. Il doit désormais montrer qu’il peut vivre durablement à droite de la première ligne.