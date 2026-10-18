Le choc a été immense. Ce vendredi 16 octobre, le monde du rugby apprenait le décès du Sud-Africain Hyron Andrews, dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel de l’Île de Ré. Ce dernier était en voyage avec le groupe des Lions de Johannesburg pour défier le Stade Rochelais, ce samedi, au stade Marcel-Deflandre. Sa disparition a été vécue comme un choc par ses coéquipiers, mais également par ses adversaires. Malgré des propositions de report du match, la franchise sud-africaine a préféré maintenir un match, teinté d’une émotion forte et indélébile.

Avant la rencontre, la minute de silence a pris Marcel-Deflandre dans un élan commun rempli de respect et dignité. Ensuite, les acteurs de la rencontre se sont attelés à la tâche. Après une première période disputée, les Maritimes ont pris le large avec des essais de Tolu Latu (61ᵉ) et Avakuki Niusalelekitoga (76ᵉ). Au coup de sifflet final, les locaux récoltent la victoire et le bonus offensif (31-14). Ainsi, ils lancent de la meilleure des manières leur Champions Cup 2026/2027, mais le résultat sportif n’était pas sur la plupart des lèvres après la rencontre.

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Le Stade Rochelais partage le deuil

Touchés par la disparition brutale d’Hyron Andrews, plusieurs Rochelais ont manifesté leur soutien et leur émotion envers la formation de Johannesburg et les proches du joueur. “Félicitations aux joueurs des Lions. Ils ont fait preuve d'une sacrée force mentale. Respect à eux, car personnellement, j'ignore si j'aurais été capable de jouer. Ils ont fait preuve d'une résilience et ils lui ont rendu un merveilleux hommage”, indiquait Grégory Alldritt en conférence de presse, après le match.

Selon des propos rapportés par Rugbyrama, tenus sur BeIN Sports, Paul Boudehent s’est aussi montré particulièrement ému par la situation et le courage de ses adversaires du week-end. Le troisième ligne international a tenu les propos suivants : “On a tendance à relativiser en disant, c'est cru ce que je vais dire mais : « Ça va, personne n'est mort. » Pour parler de blessures ou ce genre de choses. Et, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment arrivé. Il n'y a rien de plus grave que ce qui s'est passé. C'était un match très compliqué. Déjà nous dans notre position à préparer, alors eux, je n'imagine même pas.”

“J'ai senti qu'il y avait du respect dans les deux camps”, note l’Angevin d’origine au micro du diffuseur français de la compétition. Au-delà même de l’issue du match, il a tenu à rappeler que le rugby n’était qu’un jeu et que l’aspect humain prédominait toujours : “On savait que c'était un match spécial. Je pense que des matchs comme ça, même à la fin de notre carrière, on va s'en rappeler. L'enjeu, je pense que ça allait bien au-delà de la Champions Cup. On va partager un moment tous ensemble, tranquille, entre nous, entre les deux équipes dans le vestiaire. Je crois que ça fait partie des moments qui sont bien plus importants que le rugby.”

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O’Gara troublé, mais fier des siens

Après la rencontre, un autre membre de l’institution rochelaise s’est montré marqué par l’émotion. Il y a dix ans, jour pour jour, le manager et ancien capitaine du Munster Anthony Foley est décédé dans sa chambre d’hôtel, en banlieue parisienne. Là aussi, il venait jouer un match de Champions Cup avec son club, face au Racing 92. Son ami et ancien coéquipier Ronan O’Gara était à la tête du Stade Rochelais, ce samedi. Il en parle ainsi, auprès de L’Équipe : “Depuis dix ans, Axel (NDLR : surnom d’Anthony Foley) est présent dans mes pensées chaque jour, a partagé O'Gara après la victoire des Rochelais samedi soir (31-14). Il n'est pas question de dixième anniversaire, du genre : « Tiens, ça fait dix ans ». Axel est resté fidèle à un seul club, comme moi. Le Munster représentait tout pour nous.”

“Cela montre à quel point tout est fragile. C'est une leçon pour moi, en tant qu'entraîneur : je devrais peut-être prendre la vie un peu moins au sérieux. On finit par se demander pourquoi certaines personnes subissent de telles épreuves”, indiquait songeur l’ancien ouvreur de la sélection irlandaise auprès du quotidien sportif. Au sujet du respect montré par le Stade Rochelais envers les Lions, Ronan O’Gara commentait la situation ainsi : “J'étais fier d'être le manager de ce club quand j'ai vu les applaudissements à la cinquième minute et aussi après le match. On a partagé la douleur des Lions, on a passé du temps avec eux pour leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls. C'est le plus important.”