Terrible nouvelle à la veille de la Champions Cup. Un joueur des Lions de Johannesbourg est décédé ce vendredi 16 octobre, dans un hôtel de l'île de Ré, alors que la franchise sud-africaine doit affronter le Stade Rochelais samedi. Selon une information d'ICI Radio France, Hyron Andrews a été retrouvé inanimé dans une cabine de douche. Malgré les tentatives de réanimation, il n'a pas pu être sauvé.La Champions Cup s'ouvre dans le deuil pour les Lions : un joueur de la franchise sud-africaine décède avant le match à La Rochelle

L’EPCR a été profondément attristée d’apprendre le décès tragique d’Hyron Andrews, joueur des 10bet Lions, pendant la tournée de l’équipe sud-africaine pour ses matchs d’Investec Champions Cup et d’United Rugby Championship.



Dominic McKay, Président de l’EPCR, s’est exprimé : "Les pensées de tous les membres de l’EPCR et de la communauté du rugby vont à l’épouse d’Hyron, Maiglin, ses fils, sa famille, ses amis, ses coéquipiers, aux 10bet Lions et à tous ceux qui l’ont connu et aimé, en cette période extrêmement difficile".



L’équipe des 10bet Lions est actuellement en France pour préparer son match de la 1re Journée de l’Investec Champions Cup face au Stade Rochelais, et tous les membres de l’équipe ont décidé de disputer la rencontre demain comme prévu, afin de rendre hommage à leur coéquipier.



En mémoire d’Hyron, une minute de silence sera observée avant chaque match de l'Investec Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup ce week-end.

À ce stade, les causes exactes de son décès ne sont pas établies dans les informations dont nous disposons. La disparition survient quelques heures avant un rendez-vous européen que les deux formations préparaient depuis plusieurs jours.

Un terrible choc avant la Champions Cup

La rencontre entre La Rochelle et les Lions était programmée samedi 17 octobre à 18h30, au stade Marcel-Deflandre. Elle devait marquer l'entrée des deux équipes dans cette nouvelle édition de la Champions Cup.

Mais le rugby passe forcément au second plan devant un tel drame. Pour les membres de la délégation sud-africaine, ce déplacement en France prend une dimension autrement douloureuse. La question des conditions dans lesquelles pourrait se tenir la rencontre se pose désormais.

Dix ans après la disparition d'Anthony Foley

Cette tragédie rappelle un souvenir particulièrement douloureux du rugby européen. Le 16 octobre 2016, il y a exactement dix ans, Anthony Foley décédait dans un hôtel parisien, alors que le Munster devait affronter le Racing 92 en Champions Cup.

L'ancien international irlandais, âgé de 42 ans, était alors entraîneur de la province. Son décès avait entraîné le report de la rencontre, finalement disputée en janvier 2017. Un précédent qui revient forcément à l'esprit.

En attendant la rencontre, les pensées du monde du rugby vont vers les proches du joueur disparu, ses coéquipiers et l'ensemble de la franchise de Johannesbourg.