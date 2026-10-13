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20 600 places et un modèle français : comment le Leinster s'est inspiré de La Rochelle pour son nouveau stade ?

Après deux ans loin de ses bases, le Leinster a retrouvé son antre historique, entièrement rénové. Et pour imaginer son nouveau stade, le géant irlandais a regardé du côté de la France.

La Rédaction 13/10/2026 à 10h40
Existe la RDS, bienvenue à la Laya Arena. Screenshot : United Rugby Championship et Premier Sports
Existe la RDS, bienvenue à la Laya Arena. Screenshot : United Rugby Championship et Premier Sports

Le Leinster est enfin chez lui ! Samedi, les Irlandais ont inauguré leur nouvelle Laya Arena le week-end dernier, face à Cardiff (29-5). Après deux années de travaux, l'ancien RDS Stadium a changé de visage grâce à un investissement de 52 millions d'euros.

Avec ses 20 600 places, l'enceinte dublinoise affiche désormais de nouvelles ambitions. Tribunes modernisées, espaces VIP, jeux de lumière, installations repensées : tout a été conçu pour améliorer l'expérience des supporters sans sacrifier la proximité avec le terrain.

La Rochelle, on t'aime

Mais saviez-vous que le Leinster était allé chercher l'inspiration en France ? Et pas n'importe où ! Du côté de La Rochelle, où les Irlandais ont régulièrement goûté à la ferveur de Marcel-Deflandre ces dernières saisons.

Le modèle rochelais a particulièrement séduit les dirigeants dublinois, ce que confirmait le directeur général Shane Nolan pour Rugbyrama. Une capacité maîtrisée, des tribunes proches de la pelouse, des animations et surtout un public fidèle. Autant d'ingrédients qui font de Deflandre un véritable chaudron.

L'objectif n'était donc pas de construire un deuxième Aviva Stadium, mais de retrouver cette atmosphère si particulière des enceintes britanniques. Un stade à taille humaine où les supporters peuvent peser sur les rencontres, notamment lors des grandes soirées européennes.

Une salle polyvalente façon U Arena

Autre particularité, la Laya Arena se veut polyvalente. Capable d'accueillir des concerts, des spectacles et des événements équestres, elle doit vivre au-delà du rugby. Un modèle économique qui accompagne également les ambitions sportives de la province dublinoise.

Surtout, le Leinster retrouve un véritable domicile et devrait limiter ses délocalisations à l'Aviva, même si les grandes affiches pourront toujours y être organisées. Comme quand Toulouse s'exile au Stadium...

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