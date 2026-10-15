VIDEO. Tchik puis Tchak : Kalyn Ponga nous sort sa spéciale et casse les reins de Reece Walsh lors de la coupe du monde à XIII

La Coupe du monde de rugby à XIII est lancée, et elle n’a pas attendu pour faire des étincelles ! Pour ouvrir le bal, l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont livrées un premier choc XXL à Sydney ce jeudi.

Deux géants de la discipline, deux rivaux historiques et une affiche qui sentait déjà la poudre pour lancer cette édition 2026. Et quel démarrage !

Ponga en démonstration

Dans une rencontre à suspense, l’Australie a fini par arracher la victoire 24 à 22 grâce à un essai de 70m de Reece Walsh. Pourtant, pour sa première sous le maillot noir, Kalyn Ponga avait fait parler sa magie sur une action dont il le secret.

Sur une attaque classique avec du jeu dans le dos, le crack des Knights franchissait grâce à une feinte de passe, avant travailler le dernier défenseur Reece Walsh et de le mystifier d’un enchaînement pas de l’oie/sidestep qui aurait plus à Shaun Johnson et Quade Cooper.

Une action sublime, limpide et à couper le souffle, réalisée qui plus alors qu’il était blessé. Touché quelques minutes plus tôt, le Maori souffre probablement d’une fracture de l’avant-bras et pourrait donc en avoir fini avec le Mondial à XIII.

Un énorme coup dur pour les Kiwis, portés par les deux essais et tout le danger amené par leur arrière casqué. Qui quitta l’Allianz Stadium le bras en écharpe.

VIDEO. NRL - Kalyn Ponga a-t-il réalisé le plus gros cassage de genoux de l'année ?

De leur côté, les Français (Groupe C) entreront dans la compétition ce vendredi 16 octobre à 8 h 45, face aux Samoa.