Toulon lance sa pépite fidjienne Apete Narogo, Antoine Frisch de retour face à Édimbourg : la composition du RCT

Alors qu’ils débutent cette compétition ce vendredi face à Édimbourg, les Toulonnais alignent une formation remaniée avec de nombreux joueurs qui inaugurent leur saison.

Parmi eux, Antoine Frisch, non utilisé sur le début de saison en Top 14, aura l’occasion de se faire les dents face aux Écossais.

Devant, Patrick Tuifua inaugure sa première apparition dans la compétition et sera le numéro 8 titulaire des Varois sous la houlette de Franck Azéma.

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Première titularisation pour Gigasvhili, Tuifua, Frisch et Narogo

Toulon va lancer sa pépite arrivée du rugby à 7 fidjien Apete Narogo titulaire à l’aile gauche, qui composera avec son compatriote Setariki Tuicuvu et Melvyn Jaminet le triangle arrière.

Au centre, Antoine Frisch et Jérémy Sinzelle seront titulaires tous deux pour la première fois de la saison, et terminent de composer cette ligne arrière avec Matéo Garcia et le capitaine Ben White.

Devant, Zach Mercer glisse à l’aile de la troisième ligne, laissant place à Patrick Tuifua qui lui aussi figure dans le XV de départ pour la première fois de la saison, tout comme le droitier Beka Gigashvili.

Pour le reste, c’est du grand classique côté toulonnais, même si on note sur le banc la présence des deux jeunes piliers Samuel Jean-Christophe et Owen Soraihdo.

©RCT

Toulon n’a jamais battu Édimbourg

Toulon n’a toujours pas trouvé la recette face à Édimbourg : les Écossais se sont imposés lors des trois dernières confrontations, 40-14 en octobre 2018, 28-17 en janvier 2019, puis 33-20 en décembre 2025 lors de la première journée de Champions Cup.

Les Varois se déplacent en Écosse avec un bilan mitigé en Top 14 (deux victoires sur leurs cinq derniers matchs, dont un succès 29-15 face au Racing 92) et surtout cinq défaites de rang à l’extérieur, quand Édimbourg reste sur quatre victoires en cinq rencontres, dont un début de saison 100 % gagnant en URC.

Reste à savoir si cette formation remaniée du RCT saura enfin faire mentir l’histoire, face à une équipe écossaise qui n’a perdu que deux de ses cinq derniers matchs à domicile.