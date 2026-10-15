TRANSFERT. Vers un départ de Toulon du tonton Kyle Sinckler pour viser la coupe du monde 2027 ?

Il fut un temps où, durant l'hiver, il était encore normal que la majorité des joueurs du Top 14 ne sachent pas encore de quoi serait fait leur avenir. Aujourd'hui, le gros du chantier doit être bouclé bien avant la fin de l'année civile, pour la saison d'après.

Exemple avec le dossier Kyle Sinckler à Toulon, comme nous l'apprend Midi Olympique ce jeudi. D'après le journal jaune, le pilier droit aux 68 sélections avec le XV de la Rose, pourrait bien retourner en Angleterre la saison prochaine, où des contrats l'attendraient aux Saracens et à Bristol, son ancien club.

20 ans et déjà un taulier en Nationale : Mate Gurtskaia, l'atypique pilier droit que Castres rappelle d'Albi

Pourtant, il y a peu, on pouvait encore lire ici et là dans la presse que l'Anglais de 33 ans devrait prolonger à Toulon. Un accord oral du joueur aurait même été obtenu. "Mais il n’a rien signé avec le RCT et celui-ci a perdu patience", détaille la même source. Au jeu de la négociation, il semblerait donc que Big Kyle (1m83 pour 123kg) ait perdu celle avec le club varois, qui préférerait des joueurs enthousiastes à l'idée d'évoluer sur la Rade et clairs avec leurs intentions.

Bien dommage pour l'aventure entre le RC Toulon ce joueur d'expérience, encore capable de matchs de géant à l'occasion et qui demeure toujours le taulier à droite de la mêlée du RCT (encore 5 matchs et 5 titularisations cette saison).

Gigashvili vers la prolongation ?

Une situation qui pourrait également trouver racine du côté de la signature du Tricolore (9 sélections) Régis Montagne, qui arrivera de Clermont l'été prochain. Et qui, toujours selon le Midi Olympique, aurait incité le président Bernard Lemaître à changer son fusil d'épaule sur l'un des vétérans du pack toulonnais Beka Gigashvili (34 ans), et discuter avec le solide géorgien d’une éventuelle prolongation.

À un poste où l'ancien Rabah Slimani (36 ans, 59 sélections) pourrait se voir proposer un contrat de joker Coupe du monde en cas de sélection de certains éléments du club au poste. Et où le RCT possède un élément très prometteur en la personne du jeune Owen Sorhaindo (21 ans, 1m90 et 125kg), et compte bien le faire évoluer rapidement...

Toulon perd Judicaël Cancoriet pour 3 à 4 mois : un coup dur qui fragilise toute la deuxième ligne du RCT avant l'Europe

Notons aussi qu'en cas de prochain retour au pays, Kyle Sinckler redeviendrait sélectionnable avec l’équipe d'Angleterre pour la coupe du monde 2027. Et n'en serait peut-être pas très loin, à un poste où personne ne tape vraiment du poing sur la table, outre-Manche, depuis le départ dudit "Sinck" vers Toulon.