Geoffrey Doumayrou explique pourquoi il n'a pas dit oui tout de suite à Fabien Galthié et au XV de France

Les négociations entre le club héraultais et la Fédération française de rugby ont traîné en longueur. Il faut dire que Geoffrey Doumayrou a lui aussi pris un temps de réflexion avant d'accepter de devenir responsable de la défense du XV de France. En effet, dans son entretien accordé à L'Équipe on apprend que quatre engagements étaient à concilier, dont un passe avant tous les autres.

Le principal frein tient à un emploi du temps déjà tendu. Geoffrey Doumayrou était dit « très intéressé » par la proposition, mais il n'a pas répondu tout de suite. Accepter ce poste engendrait selon lui « une sacrée organisation » pour la famille, le club et la formation. Celle-ci, suivie à Limoges, vise l'obtention d'un diplôme de manager sportif.

« La famille reste la chose la plus importante à mes yeux, je ne pouvais pas la mettre de côté. » — Geoffrey Doumayrou, responsable de la défense du XV de France

Une organisation familiale à repenser

Geoffrey Doumayrou en a discuté avec sa femme car le couple a notamment deux filles en bas âge. Son épouse travaille à Paris et n'est donc pas tout le temps à la maison. Sur le moment, ils ont jugé la situation impossible à gérer, puis ils ont envisagé des solutions. L'entraîneur résume ainsi l'équation : « La famille, le club, l'équipe de France et la formation, ça faisait beaucoup ».

Un début fixé à novembre

Les solutions envisagées ont abouti, puisque Geoffrey Doumayrou a fini par dire oui à Fabien Galthié. Il débutera dès le mois de novembre, pour la deuxième partie du Championnat des Nations. Le XV de France affrontera consécutivement les Fidji, le samedi 7 novembre, puis l'Afrique du Sud, le vendredi 13 novembre. Viendra ensuite l'Argentine, le samedi 21 novembre.

Le bilan défensif du MHR

Le poste revient à un entraîneur dont la carrière a démarré il y a à peine deux ans, à Montpellier. Il sortait alors de son parcours de joueur. RugbyPass y voit la récompense de résultats remarquables avec le MHR. Le club héraultais a présenté la défense la plus hermétique du Top 14 la saison dernière. Selon le média, il a atteint la finale grâce notamment à cette solidité.