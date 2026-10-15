Thibaud Flament et Emmanuel Meafou out pour de longues semaines : le XV de France et Toulouse vont-ils devoir lancer des novices ?

C’est la nouvelle que les supporters du Stade Toulousain et du XV de France ne voulaient pas apprendre, pourtant selon les informations de L’Équipe, Thibaud Flament serait blessé pour plusieurs semaines.

Un choc à l’épaule aurait eu raison de la présence du géant Rouge et Noir pour les compétitions internationales mais également le championnat.

En ce sens, avec l’absence cumulée d’Emmanuel Meafou qui lui va observer une plus longue période d’indisponibilité, certains éléments pourraient tirer parti de ces absences pour se révéler, en Bleu mais également avec le Stade Toulousain.

“Je fais pas 145 kg” : comment Thibaud Flament bascule-t-il du numéro 4 au 5 aussi facilement ?

Le Stade Toulousain a-t-il l’embarras du choix ?

Répondre par l’affirmative à cette question relèverait presque de la folie, tant la perte cumulée de Flament, Meafou et Vergé pose problème au système de jeu d’Ugo Mola.

Pour autant, les Haut-Garonnais disposent de jeunes éléments à ce poste qui pourraient assurer l’intérim en l’absence du natif de Paris.

Parmi les joueurs désignés, Joshua Brennan, qui s’est déjà plus ou moins imposé à ce poste où initialement la concurrence est féroce. Derrière, Efraín Elías, qui pourrait rebasculer dans la cage après avoir occupé le poste de flanker tout le début de saison.

Ensuite, c’est là que ça devient compliqué : si Roméo-Martin Bonnard semble parfaitement capable de faire oublier les absences de ses pairs par son engagement, aucun ne dispose d’un profil de numéro 5 puissant tel que pourraient l’avoir Meafou ou Vergé.

Chez les Espoirs, Rayan Benherou (2m02 et 130kg) dispose d’un profil parfait, mais n’a jamais évolué avec les professionnels. Devant lui, Jules Martin Bonnard, le frère de Roméo, ou Alban Portat sont régulièrement associés aux jeunes Toulousains.

Enfin, la piste la plus logique serait de voir Alexandre Roumat basculer en deuxième ligne comme il a pu le faire parfois au cours de certaines rencontres.

Avec le retour d’Anthony Jelonch avec Toulouse, il ne serait pas étonnant de voir une troisième ligne plus épaisse que d’habitude côté rouge et noir pour pallier un éventuel déficit de puissance en deuxième ligne.

🚨 Thibaud Flament forfait pour plusieurs semaines avec le Stade Toulousain et l’équipe de France en novembre! Blessé à l’épaule il va manquer plusieurs semaines ! C’est l’hécatombe en 2L !!! Un joker, c’est du Urgent + + + Bon rétablissement Thibaud ! 🙏 #stadetoulousain https://t.co/T59DzavlS0 — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_toulous1) October 14, 2026

En Bleu, plusieurs prétendants

Parmi les prétendants cités précédemment, plusieurs pourraient figurer avec les Bleus pour le Nations Championship de novembre 2026, tels que Joshua Brennan.

Face à l’Argentine, l’Afrique du Sud et les Fidji, le combat sera d’autant plus une priorité, et c’est donc en ce sens que le Toulousain pourrait faire partie du groupe pour préparer prochainement ces rencontres.

Mais dans l’élite française, d’autres profils se distinguent, car derrière les habituels appelés, Mickaël Guillard, Hugo Auradou ou Florent Verhaeghe et Tom Staniforth, plusieurs effectuent un bon début de saison avec leurs clubs respectifs.

Parmi eux, Paul Gabrillagues, Swann Rebbadj, Florent Vanverberghe ou Tyler Duguid pourraient s’inviter au groupe de Fabien Galthié en novembre prochain.