“Je fais pas 145 kg” : comment Thibaud Flament bascule-t-il du numéro 4 au 5 aussi facilement ?

Si, pour certains, c’est pinailler que de demander à Thibaud Flament quelles sont les différences entre les deux postes de deuxième ligne, l’international français tient un discours bien différent.

Et pour cause : sans Emmanuel Meafou, le Stade toulousain perd un atout de poids dans son paquet d’avants et pourrait ainsi voir sa puissance diminuer en mêlée fermée.

C’est une chose que Thibaud Flament va s’atteler à corriger, malgré la vingtaine de kilos qui le sépare du colosse des Rouge et Noir.

105 matchs consécutifs : cette statistique qui montre l'incroyable machine à marquer qu'est le Stade Toulousain

La mêlée comme seule différence ?

En l’absence de Clément Vergé, qui occupe avec assiduité le poste de numéro 5, c’est Thibaud Flament, habituel numéro 4, qui est désigné pour assurer l’intérim.

Le Stade toulousain, toujours à la recherche d’un joker médical à ce poste, pourrait, dans les jours qui viennent, intégrer un joueur au profil plus “pousseur” que lui.

Néanmoins, l’homme aux 38 sélections avec le maillot bleu s’accroche et sait dans quels secteurs il devra fournir plus d’efforts.

"Je sais bien que je fais pas 145 kg et que je peux pas aborder les matchs de la même façon que Mani (Meafou, NDLR). Donc ça ne change pas grand-chose, sauf pour l’effort en mêlée, qui est plus différent. J’ai l’habitude de passer en 5 aussi, j’essaie toujours de rester sur ce que je peux apporter : la vitesse, les prises d’intervalles, ce qui est plus mon jeu."

Thibaud Flament en conférence de presse

A la découverte de Thibaud Flament (@StadeToulousain | @FranceRugby) grâce à Bertrand Guillemin ce dimanche dans le #CRC sur @canalplus avant #R92ST 🗣️ https://t.co/YhRNBvXrqW — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 30, 2021

Toulouse sans numéro 5 de métier

La deuxième ligne est le secteur où le Stade toulousain ressent le plus l’infirmerie. Emmanuel Meafou (145 kg) et Clément Vergé (123 kg), tous deux touchés au genou, sont aux soins, et leur absence prive les Toulousains de leur puissance dans le combat, d’autant que le groupe n’a pas d’équivalent à ce gabarit.

Thibaud Flament et Joshua Brennan plafonnent autour de 115 kg, Martin Bonnard, avec à peine 110 kg, est plus léger encore, et seul Elias (119 kg) semble se rapprocher de Vergé, mais il a été préféré en troisième ligne ces derniers temps.

Flament, ménagé à Castres, devrait donc glisser du 4 au 5 pour assurer l’intérim, dans l’attente d’un éventuel joker médical.