105 matchs consécutifs : cette statistique qui montre l'incroyable machine à marquer qu'est le Stade Toulousain

En ce début de saison, le RCT est solide sur les bases. Problème, le club varois ne marque que très peu de points (101 en 5 matchs, 13ème attaque du Top 14) résultat d'un système offensif qui paraît encore très peu léché. Chose que pointe du doigt l'absence du facteur X Gaël Dréan, sur lequel Toulon se remettait (trop) souvent pour faire des différences en soliste les saisons passées.

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Tout l'inverse du Stade Toulousain, finalement. Les 0 points marqués par le RCT à Montpellier ? Il faut remonter au 5 novembre 2023 pour retrouver ne serait-un qu'un Stade Toulousain incapable d’inscrire un essai. Ce soir-là, Pau s’imposait 13-9 au Hameau et muselait les Rouge et Noir.

Toulouse, ça marque toujours

Depuis, Toulouse a au moins marqué un essai lors des 105 rencontres qui ont suivi. Une série qui traverse le Top 14 et la Champions Cup, les doublons, les phases finales, les grandes soirées européennes comme les déplacements beaucoup moins endiablés. À l'image du dernier derby à Castres, ô combien accroché et disputé avec une équipe très rajeunie, qui ne fut agrémenté que de l'essai de Lebel.

Et si Toulouse perd, évidemment, même dans ses mauvais jours, les troupes de Mola trouvent toujours le chemin de l’en-but. Grâce à une volonté d'entreprendre permanente, et une qualité d'effectif exceptionnelle, disons-le.

Des records absolus

Reste que les chiffres du championnat donnent le vertige. En 2024-2025, Toulouse a établi les records du Top 14 avec 891 points et 123 essais sur la saison. L’exercice suivant a repoussé les limites : 134 essais dès la phase régulière 2025-2026, pour 981 points inscrits. Cela représente une moyenne plus de cinq essais par rencontre.

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La force toulousaine reste justement de pouvoir marquer de partout : lancement travaillé, ballon de turnover, ballon porté, ou simple exploit individuel.

Le rugby ne se résume évidemment pas au ballon en main et Toulouse l’a parfois appris à ses dépens. Mais depuis bientôt trois ans, personne n’a réussi à lui enlever complètement ce qui constitue peut-être son identité la plus profonde : la capacité à trouver l’en-but, quoi qu’il arrive.