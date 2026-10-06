Le duo Dupont/Ntamack de retour, première au Wallon pour Menoncello : la compo probable de Toulouse face à Bayonne

Troisième du Top 14 après 5 journées, Bayonne réalise un bon début de saison. Mais les Basques ne sauront réellement où ils en sont probablement que ce dimanche soir, après le déplacement à Ernest-Wallon.

Le Stade Toulousain a démarré ce lundi la préparation de sa rencontre avec un groupe à nouveau pourvu des cadres laissés au repos à Castres. Pêle-mêle, citons Cyril Baille, Joshua Brennan, Thibaud Flament, Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Teddy Thomas, qui postulent tous pour la J6.

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Des garçons qui, pour la plupart, devraient retrouver une place de titulaire. Tout comme Julien Marchand, remplaçant samedi dernier et qui devrait retrouver son numéro 2 pour cette réception. En 3ème ligne, Willis est forfait, tout comme Anthony Jelonch, Léo Banos et Castro-Ferreira, encore trop juste malgré leur retour à l'entraînement.

Un secteur bientôt renfloué, donc, et qui en attendant devrait voir François Cros, Alexandre Roumat et Théo Ntamack former le trio de départ.

Remue et Menoncello enchaînent ?

Au cœur d'une infirmerie toujours pleine jusqu'à la gueule, Thomas Ramos est touché à la cuisse et ne reviendra pas avant deux à trois semaines. Résultat, Juan Cruz Mallia et Matias Remue se disputeront le poste d'arrière pour dimanche soir, tandis qu'Ange Capuozzo et Teddy Thomas devraient retrouver les ailes.

Au centre, Menoncello va enchaîner en 13 et fêter sa première apparition à domicile, tandis que le numéro 12 est en balance entre Kalvin Gourgues et Santi Chocobares.

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Sur le banc, on devrait retrouver des garçons comme Thomas Lacombre, Joël Merkler, Roméo Bonnard-Martin ou encore Paul Graou. En attendant le retour des Mauvaka, Kinghorn, Barassi et consorts. Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Teddy Thomas.