Défier le Stade Toulousain devant 80 000 personnes ? Le challenge du Stade Français pour le 19 décembre prochain

Le prochain choc entre le Stade Français et Toulouse aura une saveur particulière. Le club parisien a annoncé ce lundi qu’il accueillera le champion de France en titre au Stade de France, le 19 décembre prochain. Une affiche XXL dans la plus grande enceinte de France.

Ce retour à Saint-Denis rappellera forcément les grandes années 2000 du Top 14, lorsque le Stade Français avait pris l’habitude de délocaliser régulièrement ses rencontres dans ce stade mythique.

Fidèle à la tradition des grands spectacles lancée à l’époque par Max Guazzini, le club parisien entend une nouvelle fois marquer les esprits. Animations inédites, show et son et lumière seront notamment au programme de cette soirée qui s’annonce exceptionnelle.

Et pour remplir le Stade de France, Paris pourra compter sur un adversaire qui attire toujours les foules : Toulouse. Chaque saison, les déplacements du Stade Toulousain sont synonymes de grandes affluences, comme au Vélodrome, où plus de 65 000 spectateurs se réunissent régulièrement à chaude printemps pour les Toulon/Toulouse.

Objectif record

Pour cette rencontre, l’objectif sera encore plus ambitieux. Le Stade Français espère se rapprocher des 80 000 spectateurs afin de battre le record d’affluence pour un match de saison régulière du Top 14.

La réussite de ce rendez-vous dépendra aussi de la présence des stars toulousaines. Les supporters rêvent de voir le champion de France se déplacer avec son effectif au complet, avec notamment Antoine Dupont, Romain Ntamack, Ange Capuozzo ou Jack Willis.

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour (re)faire de ce Paris-Toulouse un véritable événement. Après la tournée de novembre, Saint-Denis pourrait ainsi vivre une nouvelle grande soirée de rugby.