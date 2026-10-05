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Défier le Stade Toulousain devant 80 000 personnes ? Le challenge du Stade Français pour le 19 décembre prochain

Le Stade Français retrouvera le Stade de France le 19 décembre pour y défier Toulouse. Un choc XXL avec un objectif : battre le record d’affluence de la phase régulière du Top 14.

Theo Fondacci 05/10/2026 à 19h10
Les matchs de Top 14 au Stade de France, ça rappelle l'enfance...Screenshot : TF1
Les matchs de Top 14 au Stade de France, ça rappelle l'enfance...Screenshot : TF1

Le prochain choc entre le Stade Français et Toulouse aura une saveur particulière. Le club parisien a annoncé ce lundi qu’il accueillera le champion de France en titre au Stade de France, le 19 décembre prochain. Une affiche XXL dans la plus grande enceinte de France.

Ce retour à Saint-Denis rappellera forcément les grandes années 2000 du Top 14, lorsque le Stade Français avait pris l’habitude de délocaliser régulièrement ses rencontres dans ce stade mythique.

Fidèle à la tradition des grands spectacles lancée à l’époque par Max Guazzini, le club parisien entend une nouvelle fois marquer les esprits. Animations inédites, show et son et lumière seront notamment au programme de cette soirée qui s’annonce exceptionnelle.

Et pour remplir le Stade de France, Paris pourra compter sur un adversaire qui attire toujours les foules : Toulouse. Chaque saison, les déplacements du Stade Toulousain sont synonymes de grandes affluences, comme au Vélodrome, où plus de 65 000 spectateurs se réunissent régulièrement à chaude printemps pour les Toulon/Toulouse.

Objectif record

Pour cette rencontre, l’objectif sera encore plus ambitieux. Le Stade Français espère se rapprocher des 80 000 spectateurs afin de battre le record d’affluence pour un match de saison régulière du Top 14.

La réussite de ce rendez-vous dépendra aussi de la présence des stars toulousaines. Les supporters rêvent de voir le champion de France se déplacer avec son effectif au complet, avec notamment Antoine Dupont, Romain Ntamack, Ange Capuozzo ou Jack Willis.

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour (re)faire de ce Paris-Toulouse un véritable événement. Après la tournée de novembre, Saint-Denis pourrait ainsi vivre une nouvelle grande soirée de rugby.

noComment
noComment

pour remplir le stade, faudra aussi réfléchir au prix de la place!
Jadis avec Max G les prix étaient attirants et amenaient même des non habitués au stade!
quand je vois les prix pour un match du sf dans leur stade ordinaire, j'ai peur !


Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

Bah, comme ça le Stade Français aura l'impression de jouer une finale de TOP 14 ?


Chandelle 72
Chandelle 72

Il n'y a même pas de sujet,
ce sera à guichet fermé


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Michmich31
Michmich31

Je suis le stade j'envoi les jeunes à Paris et je garde les inter pour la réception du RCT au stadium de Noel


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balobal
balobal

et franchement quel cadeau d'expérience ça ferait aux jeunes.
Quand on voit les étoiles dans les yeux de Kouassi après le CO, ça ferait plaisir à voir.


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