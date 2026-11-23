Ce sont des gestes à bannir d'un terrain de rugby. Pourtant, ces dernières semaines, on a vu un bon nombre de gestes très limites, pour ne pas dire moches, au plus haut niveau mondial.

Parmi les auteurs de ces actes, on retrouve des joueurs renommés : Malcolm Marx, double champion du monde, Tomás Albornoz ou encore Stuart McCloskey.

Sur les ralentis, on les voit porter des coups complètement inutiles, ce qui n'a pourtant pas donné lieu à des sanctions.

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Albornoz, un geste complètement stupide

Et le mot est faible : un manque criant de lucidité de la part de l'ouvreur argentin, dépassé face au XV de France samedi soir. Il a asséné un coup dans les parties génitales de Kalvin Gourgues au moment où ce dernier marquait le sixième essai des Bleus.

Un geste qui n'a visiblement pas plu à l'ouvreur du RCT, qui a discrètement répliqué par un coup dans l'entrejambe, faisant grimacer le centre du Stade Toulousain. Le jeune joueur de 21 ans, auteur de 20 points face à ces mêmes Argentins, s'est ensuite relevé, saluant après le match la "classe" de Tomás Albornoz sur ce geste complètement inutile.

Lors de cette dernière journée, à Dublin, nous avons assisté à une action tout aussi dénuée de finesse. Stuart McCloskey, centre renommé du XV du Trèfle (34 sélections), a asséné un coup de genou directement dans la tête de Pieter-Steph du Toit. Un geste qui n'a été signalé ni par l'arbitre ni par le TMO, ce qui a fait enrager les réseaux sociaux après la rencontre.

Wow has to be a citing for this no? Can't knee a player like that! https://t.co/0novHTxfUT — MadMan J (@Johan_Jordaan72) November 21, 2026

Rien d'automatique selon World Rugby

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, rien ne se déclenche automatiquement après un match. Une fois le coup de sifflet final, l'arbitre n'a plus la main : l'examen d'un geste litigieux relève du Citing Commissioner, un officiel indépendant désigné par World Rugby pour chaque rencontre internationale.

C'est lui seul qui peut décider de citer un joueur, ou de lui adresser un simple avertissement, et il doit le faire dans un délai de 48 heures après la fin du match.

Les fédérations ne peuvent pas citer elles-mêmes un joueur : elles peuvent uniquement lui signaler un incident, en principe dans les 12 heures suivant la rencontre. Si une citation est déposée, le joueur est provisoirement suspendu, puis son cas est examiné par un comité disciplinaire ou un juge unique, qui s'appuie sur le barème de sanctions de World Rugby.

Autrement dit, tant que le Citing Commissioner n'a pas jugé le geste suffisamment grave pour agir, aucune procédure n'est ouverte, quelles que soient les images qui circulent.

Et c'est sans doute en ce sens que les actions évoquées précédemment n'ont pas suscité de citation de la part du Citing Commissioner : elles n'ont pas été jugées suffisamment importantes à ses yeux pour ouvrir un dossier.