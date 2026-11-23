On a bien cru que le Pays de Galles serait capable d’enchaîner une 3ème victoire consécutive dans cette compétition au nom insipide qu’est le Nations Championship face à l’Australie (26 à 29). A ce titre, la superstar des hommes en rouge Louis Rees Zammit a donné de sa personne pour tirer les siens vers le haut.

Un horaire inhabituel pour France - Afrique du Sud : à quelle heure regarder la finale du Nations Championship sur TF1 ?

Auteur d’un mois de novembre de grande qualité, l’ailier de 25 ans a une nouvelle fois fait lever le Principality Stadium en activant la Key Speed de la Chiron qu’il a sous la capot. Très en jambes, LRZ a notamment impressionné par son retour défensif de dingue sur Joseph Suaali’i en première mi-temps.

Après une interception dans ses 30 mètres, le géant (1m96) venu du XIII serrait les dents et tirait sur les cannes pour tenter d’aller marquer. Mais malgré ses grands compas, le playboy australien ne pouvait rien faire pour résister au retour du rafale F14 gallois.

Rees-Zammit avalait ses mètres de retard comme Wilco Louw ingèrerait une cuisse de poulet et rattrapait Sua'ali’i à approche de ses 22 mètres, au bout d’une course à près de 38km/h. Avant de se remettre très vite sur ses appuis et de gratter le ballon… puis d’être sanctionné par l’arbitre. Ce qui a fait largement débat outre-Manche, vu l’attitude très propre de l’ailier de Bristol.

Un essai sur un plateau

Qu’importe, l’ancien presque joueur de NFL a remis ça en seconde période, cette fois avec le ballon. D’un tchik-tchak à pleine vitesse dans son couloir, il déposait Potter et Sua’ali’i pour franchir puis jouer un 2 contre 1 pour offrir l’essai à son arrière Blair Murray.

Plus athlétique et en confiance que jamais, il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu Louis Rees-Zammit à ce niveau. Et c’est aussi pour cela qu’on regarde le Pays de Galles jouer un samedi après-midi plutôt que d’aller cueillir les cèpes…