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Toulon perd Judicaël Cancoriet pour 3 à 4 mois : un coup dur qui fragilise toute la deuxième ligne du RCT avant l'Europe

David Ribbans revient, mais Judicaël Cancoriet manquera jusqu’en 2027. Dans la cage du RCT, la concurrence va devoir se réorganiser dès les prochaines semaines.

Thibault Perrin 15/10/2026 à 10h05
Trois à quatre mois d’absence pour Judicaël Cancoriet : Toulon perd bien plus qu’un troisième ligne. Son profil de numéro 5 manquera à la rotation des avants. Credit INPHO/Billy Stickland
Trois à quatre mois d’absence pour Judicaël Cancoriet : Toulon perd bien plus qu’un troisième ligne. Son profil de numéro 5 manquera à la rotation des avants. Credit INPHO/Billy Stickland

Une nouvelle blessure qui tombe au pire moment

Le succès face au Racing 92 (29-15) a laissé un goût amer à Judicaël Cancoriet. Touché à l’épaule droite samedi 10 octobre à Mayol, l’international français (cinq sélections) souffre d’une luxation confirmée par les examens. Selon le Midi Olympique, son absence est estimée entre trois et quatre mois. Une opération reste possible et son année 2026 est déjà terminée.

Arrivé cet été de La Rochelle, l’ancien Clermontois venait tout juste de retrouver les terrains après une blessure aux côtes. En quelques semaines, Franck Azéma perd donc l’une des recrues censées donner davantage de densité à son paquet d’avants.

Le poste de numéro 5 sous tension

Le manque se fera surtout sentir en deuxième ligne. Cancoriet peut évoluer en troisième ligne, mais son profil de combattant, capable de tenir le poste de numéro 5, offrait une précieuse souplesse au staff. Notamment pour préserver les cadres et renforcer l’impact des finisseurs.

David Ribbans, revenu de ses problèmes de dos, devient une pièce encore plus essentielle de l’attelage toulonnais. À ses côtés, Junior Kpoku a débuté face au Racing. Le jeune Anglais possède un potentiel évident, mais devra désormais assumer davantage de responsabilités dans la cage.

Le forfait ouvre également une fenêtre à Corentin Mézou, 21 ans, et Luciano Asevedo, 22 ans. Reste à surveiller l’évolution de Matthias Halagahu et de Swan Rebbadj, présents dans le bulletin médical du 8 octobre. La profondeur d’effectif existe, mais les automatismes se construisent sur le terrain.

L'Europe arrive, les solutions se réduisent

Et le calendrier ne laisse aucun répit. Dès vendredi, Toulon se déplace à Édimbourg pour lancer sa Challenge Cup, avant de recevoir Pau le 24 octobre. Avec deux compétitions à gérer, les rotations deviennent aussi importantes que les performances des titulaires.

Après un début de saison mouvementé, le RCT avait retrouvé un peu d’air contre le Racing. Il lui faudra maintenant rebâtir sa conquête sans un joueur recruté précisément pour la consolider.

pascalbulroland
pascalbulroland

Décidément , il ne fait pas bon être second de ligne en top 14 ces derniers temps...


👍 1
Mic19
Mic19

L'attelage titulaire du ST et de l'EdF est sur le flan !
Pas encore d'article, mais Flament est out aussi pour un problème à épaule, avec une indisponibilité de QQ mois, la cause n'a pas été mentionnée !


pascalbulroland
pascalbulroland

2 mois d'absence pour une épaule blessée...


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