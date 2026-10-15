Double champion du monde, Damian Willemse vise une première étoile en Champions Cup avec les Stormers

Depuis son arrivée dans la compétition en 2022-2023, la formation sud-africaine n'a jamais dépassé les quarts de finale. Elle a atteint ce stade dès sa première campagne. La dernière s'est arrêtée en huitièmes de finale, sur une défaite 27-28 contre Toulon. Damian Willemse, arrière des Springboks, veut changer cette trajectoire.

Deux victoires minimum en poule

Willemse s'est exprimé devant la presse au DHL Stadium, avant la réception de Bristol Bears samedi. Pour lui, il faut gagner au moins deux des quatre matchs de poule. Et cite les déplacements à Gloucester et à Bordeaux, des matchs difficiles contre les meilleurs clubs d'Europe.

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Le joueur sait ce que gagner veut dire et tous les efforts qu'il faut consentir pour y parvenir. Champion du monde en 2019 et en 2023 avec les Springboks. Il a aussi remporté le Rugby Championship et, plus récemment, la série Greatest Rivalry face aux All Blacks. S'il a soulevé l'United Rugby Championship avec les Stormers, la Champions Cup reste le trophée qui lui échappe.

« En tant que club, ajouter une étoile à notre écusson signifierait énormément pour nous. » — Damian Willemse, arrière des Springboks

Un calendrier qui s'ouvre à la maison

Pour la première fois, les Stormers ouvrent leur campagne européenne au Cap, devant leur public. Notez que lors d'une précédente campagne, ils avaient affronté Toulon en ouverture à Gqeberha. Ils recevront Bristol samedi, puis iront à Bordeaux et à Gloucester. Le Racing 92 viendra ensuite au Cap pour clore leur programme de poules.

Bristol, une ligne arrière à surveiller

En attendant, Bristol est le premier obstacle des Stormers. Willemse juge leurs performances remarquables en Premiership avec un style de jeu dangereux. Willemse sait que Pat Lam saura comment mettre ses joueurs dans le rythme du match samedi.

Et insiste sur le danger offensif de l'adversaire. « Il y a beaucoup de puissance de feu dans la ligne arrière ». Il cite quatre joueurs de Bristol : Louis Rees-Zammit, Gabriel Ibitoye, Tom Jordan et Bernhard Janse van Rensburg. Une équipe qui sait faire circuler le ballon, mettre les cannes quand il le faut, mais aussi alterner au pied.

La route vers les phases finales et le dernier carré est encore longue. Un match très dur contre Bristol attend les Stormers samedi pour lancer cette campagne 2026-2027. Le groupe connaît pourtant la pression des « méga clubs » comme Bordeaux, Toulon ou le Leinster. Et sait qu'il faudra répondre présent dès le coup d'envoi.