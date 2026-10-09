Cinq essais marqués et aucun bonus offensif : pourquoi le nouveau règlement de la Champions Cup peut bouleverser les fins de match

La Champions Cup retrouve son calendrier d’avant-Covid

La Coupe d’Europe n’attendra pas le mois de décembre pour refaire parler d’elle. Dès le vendredi 16 octobre, la Champions Cup et la Challenge Cup reprennent leurs droits, avec une première journée particulièrement relevée. Au programme de cette saison 2026/2027, 114 rencontres entre les deux compétitions, jusqu’aux finales programmées les 21 et 22 mai 2027 à Lyon. Un retour aux habitudes d’avant-Covid qui replace les joutes européennes au cœur de l’automne rugbystique.

Et pour ouvrir le bal, quoi de mieux que le tenant du titre ? Double championne d’Europe après ses sacres de 2025 et 2026, l’Union Bordeaux-Bègles se déplacera à Gloucester dès le vendredi soir. Les Girondins auront évidemment une cible dans le dos. Mais Ben Tameifuna ne cache pas son impatience. Pour le pilier tongien, les nouvelles règles pourraient même favoriser le jeu de mouvement bordelais. Avec Louis Bielle-Biarrey à la poursuite des coups de pied, on comprend pourquoi.

Une qualification plus exigeante et un bonus offensif chamboulé

Car cette édition arrive avec deux changements réglementaires importants. Désormais, seuls les trois premiers de chacune des quatre poules de Champions Cup décrocheront automatiquement leur billet pour les huitièmes. Les quatre dernières places reviendront aux équipes ayant obtenu le plus de points de classement, toutes poules confondues. Terminer quatrième ne garantira donc plus rien. Une modification qui pourrait bien transformer les calculs lors de la dernière journée.

Autre nouveauté, le bonus offensif ne sera plus attribué pour quatre essais inscrits. Il faudra désormais marquer au moins trois essais de plus que son adversaire. Une équipe menant cinq essais à un pourra ainsi perdre son bonus si elle encaisse deux essais supplémentaires. Voilà qui promet de belles fins de rencontre, y compris lorsque le vainqueur semble déjà connu. Et les défenses auront autant à jouer que les attaques.

Toulouse, Bordeaux, La Rochelle : les Français déjà dans le grand bain

Le calendrier n'offrira guère de période d'observation aux représentants du Top 14. Clermont recevra le Leinster, finaliste malheureux en 2026, tandis que La Rochelle accueillera les Lions de Johannesburg, nouveaux venus dans la compétition. Le Stade Français se déplacera chez les Bulls, le Racing 92 défiera le Munster en Irlande et Montpellier ira à Bath. Dimanche, Pau accueillera Leicester avant Stade Toulousain–Exeter, une affiche qui ravivera quelques souvenirs européens.

Pour les Rouge et Noir, six fois sacrés, l'enjeu dépassera largement cette première réception. Pierre-Louis Barassi a insisté sur la nécessité d'être plus réguliers en poules afin de recevoir pendant les phases finales. Avec ce nouveau système de qualification, chaque point abandonné pourrait peser lourd. Même les habitués des grands rendez-vous continentaux devront désormais regarder de plus près les résultats des autres groupes.

La perspective d'une finale à Lyon ajoutera forcément une saveur particulière à cette campagne pour les formations françaises. Mais avant de rêver d'une nouvelle étoile, il faudra négocier quatre journées de poules réparties entre octobre, décembre et janvier. L'Europe revient plus tôt que prévu. Et cette fois, les calculatrices pourraient chauffer dès l'automne.