Céline Dion a déjà attiré 455 000 spectateurs à l'Arena, où le Racing 92 ne jouera plus que quatre fois avant son départ

Céline Dion fait le plein, le Racing prépare ses adieux

Il y a du monde à la Plenitude Arena de Nanterre. Beaucoup de monde. Depuis le 12 septembre, Céline Dion y enchaîne les concerts devant des dizaines de milliers de spectateurs. Selon Le Parisien du 14 octobre, 455 000 personnes avaient déjà assisté à sa résidence avant le spectacle de mercredi soir. Seize dates sont programmées jusqu'au samedi 17 octobre.

Pendant ce temps, le Racing 92 poursuit sa drôle de saison loin de son enceinte habituelle. Le club francilien n'y disputera que quatre rencontres en 2026-2027, avant de tourner définitivement la page. Une cohabitation entre rugby et spectacles qui touche bientôt à sa fin.

Quatre matchs pour dire adieu à dix saisons de rugby

Les supporters ciel et blanc retrouveront leur Arena le week-end du 28 novembre contre Pau. Suivront Gloucester en Champions Cup le 13 décembre, Vannes le week-end du 19, puis le Stade Français lors du Boxing Day, le week-end du 26 décembre. Le derby francilien marquera les adieux du Racing à cette enceinte, dix ans après son installation. Un dernier rendez-vous chargé de symboles pour une équipe qui y a connu de grandes soirées européennes.

Et pourtant, le Racing a déjà commencé à vivre ailleurs. Ses trois premières réceptions de Top 14 se sont déroulées au stade Dominique-Duvauchelle de Créteil. Le 24 octobre, les hommes de Patrice Collazo accueilleront Montpellier au Mans, au stade Marie-Marvingt. Un match à domicile qui oblige donc les habitués des Hauts-de-Seine à prendre la route.

De Créteil à Colombes, une saison sans domicile fixe

À l'Arena, les mondes continuent de se croiser. Muse est programmé le 27 novembre, juste avant Racing-Pau, tandis que Gims occupera la scène les 16 et 17 décembre, quelques jours avant la venue de Vannes.

Pour les supporters, cette saison demande de la souplesse. Le Racing a prévu cinq rencontres à Créteil, quatre à Nanterre, quatre dans d'autres stades français et deux à Colombes. L'abonnement couvre les quinze matchs à domicile, quel que soit le site.

Ce parcours doit mener les hommes de Patrice Collazo à Yves-du-Manoir, rénové et doté de 14 000 places. Le retour est attendu le 8 mai contre La Rochelle, avant la réception de Clermont en dernière journée. De quoi retrouver enfin des habitudes de stade.

Et le hasard du calendrier est savoureux : le 8 mai, Céline Dion remontera sur scène à la Plenitude Arena. Les Racingmen, eux, sont attendus à Colombes face à La Rochelle. Ils pourront enfin laisser les valises au vestiaire.