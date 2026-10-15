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2 m 02 et 123 kg, passé par Albi et Graulhet en Nationale 2, le frère de Junior Kpoku signe au Japon

Le géant, et aîné de la famille, formé aux Saracens, Jonathan Kpoku quitte Graulhet et la Nationale 2 pour Hino, relégué en troisième division japonaise.

La Rédaction 15/10/2026 à 15h00
Jonathan Kpoku file en troisième division japonaise après un passage à Graulhet cette saison. ©SC Albi
Jonathan Kpoku file en troisième division japonaise après un passage à Graulhet cette saison. ©SC Albi

Avec ses 2 m 02 et ses 123 kg, Jonathan Kpoku possède le gabarit d’un deuxième ligne de haut niveau, mais il était encore à la recherche d’un contrat professionnel en ce début de saison, qu’il disputait avec Graulhet en Nationale 2.

C'est désormais chose faite, il rebondit désormais à Hino, relégué en League One Division 3, qui vient également d’officialiser la signature du pilier taïwanais Kuo Wen Chin (Shizuoka).

Le deuxième ligne s’inscrit aussi dans une fratrie bien connue du rugby français, avec son frère jumeau Joel à Nice, en Pro D2, et son frère cadet Junior à Toulon, en Top 14.

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Les Hino Red Dolphins s'offre un joueur de Nationale

Hino s’offre deux renforts venus de l’étranger. Le premier est le pilier droit international taïwanais Kuo Wen Chin, qui manquait de temps de jeu à Shizuoka, et le second est Jonathan Kpoku, deuxième ligne formé aux Saracens et passé par Coventry, Bourgoin-Jallieu et Albi, qui a quitté Graulhet (Nationale 2).

Frère jumeau de Joel (Nice, Pro D2) ancien joueur de Lyon notament et ainé de Junior (Toulon, Top 14), il rejoint un club qui, faute de moyens, semble surtout chercher à bricoler un effectif capable de jouer les premiers rôles dans cette troisième division japonaise, comme l'avance Rugby Asie.

Pas dépaysé pour autant

Au Japon, Jonathan Kpoku retrouvera un autre joueur passé par les championnats français : Tima Fainga’anuku, ancien de l’USAP, qui compte déjà 15 feuilles de match avec le club.

Âgé de 27 ans, Jonathan Kpoku compte 60 matchs de Nationale avec Bourgoin-Jallieu et Albi, après trois apparitions avec les Saracens au début de sa carrière.

Il était d’ailleurs au stade Pierre-Fabre il y a quelques semaines, à l’occasion de Castres-Toulon, pour voir jouer son frère, le flanker du RCT.

Au Japon, il retrouvera un autre joueur passé par les championnats français : Tima Fainga’anuku, ancien de l’USAP, qui compte déjà 15 feuilles de match avec Hino.

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