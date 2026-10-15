CHAMPIONS CUP. 148 kg en deuxième ligne ! L'UBB tente un pari étonnant avec Tameifuna face à Gloucester

Big Ben change de poste pour son retour

Il fallait regarder à deux fois la composition de Bordeaux pour son déplacement à Gloucester, vendredi soir, en Champions Cup. Maxime Lucu à l'ouverture, associé à Martin Page-Relo, constituait déjà une curiosité. Mais la véritable surprise se trouve devant. Ben Tameifuna, pilier droit de métier, débutera avec le numéro 5 dans le dos, aux côtés de Cameron Woki. Une association particulièrement inhabituelle pour lancer la défense de la couronne européenne.

Le pari est d'autant plus étonnant que le Tongien revient d'une opération de l'épaule subie en juin. Présent dans le groupe élargi contre Clermont, il n'a pas encore joué cette saison. Yannick Bru lui offre donc une titularisation dans la cage, avec Sipili Falatea au poste de pilier droit. Derrière, Bordeaux conserve une ligne de trois-quarts séduisante, avec Bielle-Biarrey, Moefana, Depoortere et Rayasi.

148 kg dans la cage, qu'est-ce que ça peut donner ?

Avec ses 148 kg pour seulement 1,82 m, Tameifuna possède un profil plus qu'atypique pour un deuxième ligne. Habituellement, ce poste demande de la puissance en mêlée, mais aussi une véritable contribution dans les airs. Le Tongien apportera surtout son poids et son expérience des combats rapprochés. Reste à savoir comment il supportera les exigences physiques de ce repositionnement après plusieurs mois sans compétition.

Son association avec Woki présente néanmoins un intérêt tactique. L'international français possède les qualités aériennes nécessaires pour assurer une partie du travail en touche. Tameifuna peut, lui, se concentrer sur le soutien des sauteurs, les mauls et les collisions. En mêlée fermée, ses 148 kg derrière Falatea pourraient donner une poussée redoutable. Encore faudra-t-il trouver les bons réglages, car la coordination compte autant que la puissance brute.

Gloucester possède de quoi répondre

En face, Gloucester aligne Jean Kleyn et Arthur Clark dans la cage, avec Jac Morgan et Jack Clement en troisième ligne. Les Anglais possèdent de sérieux arguments pour contester les ballons portés et imposer du rythme. Leur capitaine Dewi Lake guidera un pack qui aura tout intérêt à déplacer le lourd attelage bordelais.

Gloucester Rugby 15. George Barton, 14. Will Joseph, 13. Max Llewellyn, 12. Seb Atkinson, 11. Ben Loader, 10. Charlie Atkinson, 9. Dan Robson, 1. Dian Bleuler, 2. Dewi Lake (c), 3. Ciaran Knight, 4. Jean Kleyn, 5. Arthur Clark, 6. Deian Gwynne, 7. Jac Morgan, 8. Jack Clement Remplaçants: 16. Seb Blake, 17. Val Rapava Ruskin, 18. Eliot Salt, 19. Freddie Thomas, 20. Will Trenholm, 21. Lewis Ludlow, 22. Caolan Englefield, 23. Will Knight

L'autre interrogation concerne la capacité de l'UBB à tenir la distance. Pour son retour, Tameifuna devra enchaîner les courses défensives, les soutiens offensifs et les replacements. Yannick Bru dispose notamment d'Adam Zapedowski et Pierre Bochaton sur le banc pour modifier son paquet d'avants en cours de rencontre.

CHAMPIONS CUP. Gloucester - Bordeaux-Bègles : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Pour Bordeaux, qui vise un troisième sacre européen consécutif, le déplacement à Kingsholm ressemble déjà à un sérieux examen. Et tous les regards seront tournés vers Big Ben, désormais installé au cœur de la mêlée girondine.