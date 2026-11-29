Antoine Dupont a un temps d'avance sur tout le monde, et c'est Eddie Jones qui le dit. L'avertissement tombe à l'approche de la finale du Nations Championship entre le XV de France et l'Afrique du Sud. Invité du podcast 'I Love Rugby', le sélectionneur du Japon estime que l'imprévisibilité de l'attaque française passe d'abord par Dupont. Selon lui, le capitaine des Bleus possède « le meilleur jeu au pied court offensif du monde ».

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Le XV regarde encore du côté du XIII

L'analyse part d'un constat sur la saison internationale 2026. Les matchs du Nations Championship ont souvent été prolifiques, mais les mauls et les combinaisons sur phases statiques ont dominé, plus que les grands essais de mouvement. Un arbitrage plus strict des mauls et des phases de conquêtes permet au rugby mondial d'aller dans ce sens. Indirectement, ces directives favorisent d'autres talents.

Ainsi, un autre changement pèse dans les 22 mètres adverses. Un ballon tenu en l'air dans l'en-but ne donne plus une mêlée offensive à cinq mètres. Désormais, il procure un renvoi depuis l'en-but. Les équipes sont donc devenues plus prudentes près de la ligne, pour ne pas se faire coffrer et gâcher leurs occasions.

Pour Eddie Jones, le rugby à XV suit en partie le cycle du XIII, notamment sous l'influence australienne. Après les défenses, les attaques et les jeux autour du deuxième receveur, le XIII « a fait évoluer ses attaques près de la ligne grâce aux coups de pied offensifs courts », rappelle-t-il au micro du podcast anglophone. En clair, la capacité à jouer au pied pour trouver l'un de ses trois-quarts juste derrière la ligne de défense, comme Antoine Dupont a pu le faire avec Louis Bielle-Biarrey ces dernières semaines, sera déterminante.

« Je pense que la prochaine évolution du jeu viendra des 9 et des 10 excellents dans le jeu au pied court offensif, mais cela demande une vraie progression technique. » (Eddie Jones, sélectionneur du Japon)

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Une ou deux présaisons pour copier Dupont

Le technicien prévient que la compétence ne s'improvise pas. Il faut selon lui « une, voire deux, présaisons pour la maîtriser, car l'erreur se paie aussitôt » par une perte de ballon et de terrain. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre se permet de taquiner l'animateur du podcast, George Gregan, prêt à demander pourquoi un demi de mêlée a tapé au lieu de garder le ballon.

L'ancien capitaine des Wallabies a validé sans détour. « C'est vrai à 100 % », a-t-il répondu en validation des propos d'Eddie Jones. Selon lui, tout le monde se resserre près des regroupements, ce qui libère de l'espace pour un coup de pied habile et court. « Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui voient le terrain comme Antoine Dupont. En plus, il peut le faire des deux pieds », a-t-il ajouté.

Toutefois, George Gregan reconnaît que son réflexe, issu de la vieille école, lui indique de garder le ballon, par précaution. Mais, face aux défenses actuelles, ce coup de pied est jouable et redoutable, à condition d'avoir le geste juste et le sang-froid pour le tenter sous la pression d'une montée défensive.

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Les Springboks prévenus

Dupont a déjà montré l'étendue de sa panoplie et un retour à son meilleur niveau, ce mois-ci. Son jeu au pied court a ouvert la défense sud-africaine il y a quinze jours. Contre l'Argentine, un léger coup de pied par-dessus, sur une mêlée simulée, a envoyé Louis Bielle-Biarrey à dame. Les Springboks savent donc où regarder en finale. Encore faut-il deviner de quel pied partira le prochain coup et avoir la réactivité nécessaire pour doubler LBB.

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