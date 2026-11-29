Avec presque 2 650 points dans les gambettes, Benjamín Urdapilleta a refermé sa carrière là où elle avait commencé en France, ce samedi à La Rochelle. L'ouvreur argentin de l'USAP a vécu la défaite de Perpignan chez les Jaune et Noir (34-23), avant d'être célébré par le public rochelais. Dans la foulée, il s'est confié aux journalistes, pour livrer quelques dernières paroles avant la retraite.

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Le destin l'a ramené à La Rochelle

Le clin d'œil s'est imposé presque par accident. Le joueur et le club s'étaient mis d'accord pour arrêter maintenant, en sachant que l'USAP se déplacerait à La Rochelle. C'est seulement trois jours plus tard, une nuit où il dormait mal, qu'il s'est souvenu de son tout premier match en France, avec Oyonnax en Pro D2, à La Rochelle. « Je me dis "C'est incroyable, c'est le destin !" », raconte-t-il à Sud-Ouest. Face aux journalistes, l'anecdote le fait encore sourire.

À l'époque, le natif de Buenos Aires ne connaissait ni la Pro D2, ni ses équipes, ni même la ville d'Oyonnax. Malgré sa méconnaissance de la deuxième division et de la géographie française, son club s'était imposé ce jour-là, une victoire qui avait donné confiance au groupe pour monter en Top 14 dans la foulée. Quelques mois après, lui, ses coéquipiers et Christophe Urios se rendaient dans l'élite.

« Chaque fois que je suis allé à l'entraînement, j'étais heureux, chaque fois que je suis rentré sur un terrain de rugby, c'était un rêve. » (Benjamín Urdapilleta, ouvreur de l'USAP)

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Quatorze ans de Top 14 pour un rêve de gamin

Passé par Oyonnax, Castres, Clermont puis Perpignan, l'Argentin a disputé quatorze saisons de Top 14. Gamin, il regardait Jonny Wilkinson, Juan Martín Hernández ou Agustín Pichot et se disait que c'était ça, le Top 14. Ses amis lui font aujourd'hui remarquer qu'il est devenu ce joueur. Toujours auprès de Sud-Ouest, Benjamín Urdapilleta affirme qu'il refuse ce statut : « Je suis juste un mec qui a réalisé un rêve de gamin. »

Tout au long de sa carrière, il dit avoir voulu profiter de chaque entraînement, avec son sourire et son chambrage. « Jouer au rugby en Top 14 à 40 ans, ce n'est pas donné à tout le monde », rappelle-t-il, sans le moindre regret. Désormais, il va pouvoir rentrer au pays, pour passer les fêtes de fin d'année avec sa famille, loin des pelouses de l'Hexagone.

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Retour en Argentine, porte entrouverte

Toutefois, les supporters catalans peuvent se demander, pourquoi ne pas avoir fini à Aimé-Giral ? « Parfois, on ne choisit pas, c'est comme ça », répond-il simplement. « J'adore la France mais mon pays, c'est l'Argentine », résume-t-il. Interrogé sur une éventuelle volte-face, il a répété « C'est la fin. » à deux reprises.

Cependant, l'Argentin ne ferme pas tout à fait la porte à un retour dans l'Hexagone, à l'avenir. « On ne sait jamais ce qui va se passer d'ici quelques années », glisse-t-il. Qui sait, peut-être que l'ouvreur pourrait intégrer un staff de Top 14 ou de Pro D2, si sa situation familliale lui permet et que l'envie lui prend. En attendant, son nom restera gravé comme celui du meilleur réalisateur de l'histoire du Championnat de France de rugby professionnel. Période amateure comprise, seul Richard Dourthe et ses plus de 3 000 points marqués dépassent les 2 649 unités dont Benjamín Urdapilleta est l'auteur.

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