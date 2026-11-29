Dave Rennie et ses All Blacks avaient deux semaines noires à effacer de leurs esprits. Ce samedi, à Twickenham, face à l'adversaire qui venait de les humilier (37-12) et deux semaines après le désastre gallois (35-28), ils ont retrouvé des couleurs pour s'adjuger la troisième place du Championnat des Nations. Dans la petite finale, les Néo-Zélandais ont inscrit deux essais contre un et Richie Mo'unga a passé 16 points au pied. Les Anglais ont fini la rencontre avec deux cartons jaunes sur le dos, avant de s'incliner lourdement (26-8).

Une valise effacée en sept jours

Cependant, tous les doutes n'ont pas disparu pour autant. La claque reçue sur la phase régulière reste la plus lourde défaite des All Blacks face à une nation de l'hémisphère Nord. Ben Earl avait alors fait des ravages dans une défense noire très perméable. Elle suivait un premier revers contre le pays de Galles depuis 73 ans, qui avait fait glisser la Nouvelle-Zélande au cinquième rang mondial. Un cataclysme pour la sélection la plus iconique du rugby international.

Samedi, le numéro 8 anglais qui avait terrorisé les joueurs de l'Aotearoa a été bien plus discret, puis remplacé dès la 47ᵉ minute. Les All Blacks ont mis les barbelés pour se rattraper de leurs erreurs. Ils ont retrouvé l'équilibre en conquête qui leur manquait la semaine précédente. Ils ont constamment essayé d'inciter les Anglais à la faute, ce qui a été particulièrement efficace.

« L'Angleterre était brûlante la semaine dernière, nous étions loin du compte et nous avons pris une raclée. Cette semaine, nous avons répondu présent. » (Dave Rennie, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande)

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Une tournée toujours jugée « en dessous »

Le sélectionneur ne se laisse pas griser pour autant. « Nous allons quand même considérer cette tournée comme en dessous des attentes, mais nous avions l'Angleterre en face aujourd'hui et les garçons ont répondu », a expliqué Dave Rennie face à la presse. Il faut dire que ses joueurs disputaient leur 17ᵉ match d'une saison harassante, marquée par une série de quatre tests contre les Springboks à la fin de l'hiver sudiste.

Le groupe a aussi dû encaisser un drame, avec la mort subite de Logan Cadwallader, responsable de la sécurité de l'équipe, à Édimbourg avant le match contre l'Écosse. Ce dernier, en poste depuis de longues années, était réputé pour être proche des joueurs et notamment de plusieurs cadres expérimentés. Le sélectionneur Dave Rennie a rappelé que 13 des 17 matchs se sont joués loin de la maison, et que ses joueurs passent beaucoup de temps loin de leur famille.

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Barrett et Roigard, visages du rebond

Quelques points positifs sont tout de même à retenir. Pour sa première comme capitaine, Jordie Barrett marche dans les pas de ses frères, Beauden et Scott. Nommé parmi les meilleurs joueurs du monde de l'année, le centre a reconnu que son groupe était « passée par beaucoup de choses ce mois-ci ». Ensuite, il s'est dit très satisfait de conclure ainsi face à une très bonne équipe de test.

Élu homme du match après un bel essai individuel, le jeune Cam Roigard a aussi été l'une des satisfactions de cette virée européenne. Aussi présent face à la presse, le demi de mêlée a insisté sur une profondeur d'effectif mise à rude épreuve tout au long de la saison. « Je ne sais pas combien de blessures nous avons eues et combien de gars différents ont porté le maillot ces derniers mois », a-t-il glissé.

Les All Blacks quittent donc Twickenham troisièmes, avec une défense enfin rassurante. Dave Rennie, lui, a déjà prévenu qu'il faudra « peaufiner certaines choses ». En effet, le lancement de la prochaine Coupe du Monde est dans seulement 10 mois et la Nouvelle-Zélande ne se montre pas rassurante. Arrivé en catastrophe sous le blason de la fougère argentée, le sélectionneur pourra profiter du Rugby Championship 2027 et de quelques matchs amicaux pour retrouver de l'entrain.

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