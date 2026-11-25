Il aura donc fallu attendre le crépuscule de sa carrière pour voir Beauden Barrett débarquer dans le rugby européen. Selon les informations du quotidien britannique The Times, révélées ce mercredi 25 novembre, l'ouvreur néo-zélandais aurait signé un contrat de deux saisons avec les Bristol Bears, qu'il rejoindrait après la Coupe du monde 2027. Une officialisation pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Un salaire XXL et une offre française

D'après les informations du Daily Mail, relayées par Ruck, le double meilleur joueur du monde se serait vu proposer un salaire supérieur à un million de livres sterling par saison. De quoi potentiellement faire de lui le joueur le mieux payé du championnat anglais.

Un club de Top 14, dont l'identité n'a pas filtré, aurait également formulé une proposition au Néo-Zélandais. Mais c'est bien outre-Manche que le cadet de la fratrie Barrett devrait poursuivre sa carrière.

Une légende des All Blacks débarquerait en Europe

À 35 ans, Beauden Barrett vient tout juste d'honorer sa 150e sélection avec les All Blacks, samedi dernier face à l'Angleterre. Il ne lui manque plus que quatre capes pour dépasser le record national détenu par Sam Whitelock (153).

Champion du monde en 2015, élu meilleur joueur de la planète en 2016 puis en 2017, l'ouvreur polyvalent a connu plusieurs expériences au Japon en marge de ses aventures avec les Hurricanes et les Blues. Mais jamais encore il n'avait évolué sous les couleurs d'un club européen.

Bristol renoue avec ses habitudes

Pour Pat Lam, attirer une superstar du Pacifique n'a rien d'une nouveauté. Charles Piutau et Semi Radradra ont notamment régalé les habitués d'Ashton Gate par le passé. Dans le rugby offensif prôné par le technicien, la faculté de Barrett à attaquer la ligne et à créer des décalages aurait de quoi faire saliver.

Comme son frère Jordie, passé par le Leinster, Beauden pourrait donc découvrir les joutes européennes. Mais à 36 ans au moment de son arrivée, cette aventure anglaise pourrait aussi marquer la fin de son immense carrière internationale.