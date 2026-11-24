Depuis le début de la compétition, Fabien Galthié a vu défiler de nombreux joueurs au CNR de Marcoussis. Précisément 76 comme le rapporte très justement Rugbypass.

Entre les blessures, les retours de cadres et les changements opérés chaque dimanche dans le groupe des 42, le sélectionneur a pu observer une partie importante du réservoir tricolore. Mais tous n'ont pas eu le privilège de fouler la pelouse.

XV de France. Pourquoi le retour de Matthieu Jalibert complique sérieusement les plans des Springboks ?

Un pack loin de manquer d'expérience

Devant, certains connaissent pourtant les exigences du niveau international. C'est notamment le cas de Paul Gabrillagues, Joshua Brennan, Guillaume Cramont ou encore Thomas Laclayat. Des joueurs qui pourraient constituer une ossature intéressante au sein de ce XV alternatif.

En troisième ligne, Loïc Credoz, Antoine Deliance et Temo Matiu incarnent davantage la concurrence émergente en Top 14. Autant de profils qui doivent composer avec la densité exceptionnelle du réservoir français à ces postes.

France-Afrique du Sud. Karl Dickson distribue deux fois moins de cartons que la moyenne, un détail qui pourrait peser en finale

Une ligne de trois-quarts qui donne envie

Derrière, difficile de ne pas être intrigué par une charnière composée de Mathis Ferté et Louis Carbonel. Le premier possède une polyvalence précieuse, tandis que le second dispose déjà d'une expérience internationale.

On retrouverait également une paire de centres composée d'Auguste Cadot et Tani Vili. Sur les ailes, Grégoire Arfeuil et Hugo Avogadro symboliseraient cette nouvelle génération que le staff tricolore commence à intégrer à Marcoussis. À seulement 19 ans, le Bordelais a notamment découvert le groupe France avant la réception de l'Argentine.

Théo Forner compléterait cette ligne de trois-quarts. Sur le papier, cette équipe mêlerait donc des internationaux confirmés et des joueurs qui aspirent encore à connaître leur première cape.

Et si certains profitaient de la prochaine tournée estivale pour enfin avoir leur chance ? Avant cela, il reste encore une feuille de match à distribuer, dimanche, à Twickenham.