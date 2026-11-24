C'est désormais un visage de premier plan du rugby français : en quelques mois, Estéban Capilla a beaucoup fait parler de lui.

Et pour cause : après avoir annoncé son départ de Bayonne un an à l'avance pour rejoindre le Stade Toulousain, le nouveau capé du XV de France performe et s'est donc offert ses premières minutes avec le maillot bleu.

De quoi reconsidérer le statut de ce joueur, qui va arriver dans un effectif pour le moins pléthorique, avec un objectif très clair, dressé notamment par l'un de ses anciens coachs à Bayonne.

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"Tout ce qu'il fait, il le fait à fond"

Joël Rey a, pendant près de dix ans, entraîné les avants de l'Aviron bayonnais, avec brio, puisqu'il fait partie de ceux qui ont redoré l'image du club basque en le ramenant dans l'élite.

Pour ce faire, il s'était appuyé sur une conquête efficace, pétrie de joueurs confirmés (Ituria, Bosch, Chouzenoux…) et de jeunes talents.

Parmi eux, l'un d'eux retient son attention : Esteban Capilla. Le néo-international français, qui arrivait chez les professionnels par la petite porte, n'a cessé d'alimenter la curiosité du technicien, tant par ses qualités physiques que par sa mentalité.

Il raconte auprès de Rugbyrama les coulisses du transfert au Stade Toulousain et les conseils qu'il lui avait donnés à l'époque, tout en louant ses qualités.

"Être champion de France, si tu peux le faire... moi je comprends (son départ, NDLR) ! On peut croire qu'il se la pète, mais il a pas peur de dire à quelqu'un : "Moi ? Tu vas voir...", ça, j'aime ! C'est un garçon qui, quand il est arrivé à Bayonne, était au sevens. Sur des exercices de touche, je lui dis : "Regarde pas le talonneur, regarde le mec en face." Il me dit : "T'inquiète, je vais le faire !" Il est attrayant là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé. Comme il a beaucoup de qualités, il va vite, il saute haut, il plaque tout le temps. Je dis toujours : il a la carrosserie, il a le moteur, et le cerveau, il le remplit vite. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond."

Joël Rey ex entraineur des avants de Bayonne (Rugbyrama)

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La folle concurrence qui attend Capilla à Toulouse

L'an prochain, la troisième ligne du Stade Toulousain ressemblera à un casting de luxe. Anthony Jelonch vient de prolonger jusqu'en 2030, et il retrouve peu à peu ses sensations après sa blessure à l'épaule.

Autour de lui, Jack Willis et Alexandre Roumat, tous deux internationaux, sont eux aussi encore sous contrat. Le club peut aussi compter sur Mathis Castro-Ferreira, déjà bien installé dans la rotation, et sur Esteban Capilla, qui a préféré l'offre toulousaine à celle de Toulon.

Le départ de François Cros, annoncé pour Lyon, libère une place, mais elle ne sera pas facile à prendre. Pour Capilla, l'enjeu sera de convaincre Ugo Mola vite et souvent, d'autant que la jeunesse pousse derrière. (Tolofua, Marzullo, Banos, Ntamack)