Le Top 14 est de retour, et La Rochelle reçoit la formation catalane pour entamer ce nouveau bloc hivernal, ponctué notamment par une rencontre européenne qui approche à grands pas.

En ce début de saison, les hommes de Ronan O'Gara semblent avoir retrouvé de l'élan, ce qui n'était plus le cas ces derniers mois en championnat, grâce notamment à une jeunesse montante incarnée par Hoani Bosmorin.

Ce dernier, appelé avec l'équipe de France de rugby à 7, ne sera pas de la réception de l'USAP. Un forfait de plus pour un Stade Rochelais déjà amputé de plusieurs trois-quarts.

En fin de contrat avec La Rochelle, Jack Nowell devrait rejoindre l'Angleterre en juin prochain

Bosmorin avec France à 7

Hoani Bosmorin quitte le groupe rochelais pour rejoindre la sélection française de rugby à 7. L'ailier du Stade Rochelais ne sera donc pas disponible ce week-end pour la réception de Perpignan, prévu samedi 28 novembre à 16h35.

Sa saison la plus fournie en Top 14 donne la mesure de ce qu'il apporte : en 2024-2025, il a disputé 771 minutes, inscrit trois essais et franchi la ligne à cinq reprises. Il a porté le ballon 65 fois pour 391 mètres gagnés, dont 50 après contact, et battu 26 défenseurs.

Il a aussi délivré une passe décisive, récupéré un ballon et réussi 25 plaquages sur 35, pour seulement quatre pénalités concédées et aucun carton.

🇫🇷 Félicitations à Hoani Bosmorin et Iris Renaudin qui sont appelés avec l’équipe de France à VII pour préparer les World Series à Dubaï 👏🏻 #FievreSR #FranceRugby https://t.co/I5Oolu3wpw — Fièvre SR (@fievresr) November 18, 2026

Bollengier absent également

Ronan O'Gara ne manque pas de profils capables de dépanner à l'aile, mais le staff rochelais doit composer avec une infirmerie bien remplie.

Jules Favre, Dillyn Leyds, Jack Nowell et Tevita Ofa sont tous indisponibles, tandis que Nathan Bollengier, blessé depuis la quatrième journée, ne sera pas non plus de la partie.

Le départ de Bosmorin avec France 7, retire un joker polyvalent à un groupe déjà éprouvé, (19 absents).