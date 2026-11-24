Grégory Alldritt n'aura pas l'occasion de remettre le couvert face aux Springboks. Titulaire lors de la victoire française (21-19) au Stade de France, puis remplaçant face à l'Argentine, le Rochelais a précisé lundi sur Instagram la nature de sa blessure. Une lésion musculaire au mollet le prive de la finale du Championnat des Nations, dimanche à Twickenham. Oscar Jegou le remplace dans le groupe des 42, tandis que la durée de son indisponibilité reste inconnue.

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Ces ballons ingrats dont Alldritt avait fait sa spécialité

Une nouvelle absence pour les Bleus qui oblige une fois de plus le staff à revoir ses plans. En 49 minutes de jeu face aux Sud-Africains, le troisième ligne centre avait effectué 11 courses ballon en main pour seulement 12 mètres gagnés, selon RugbyPass. Un rendement modeste en apparence, mais qu'il faut aussi apprécier au regard de la densité physique du rideau défensif adverse.

Face aux Boks, il faut des avants capables de ramasser la gonfle derrière une mêlée sur le reculoir, de porter des ballons difficiles à proximité des rucks et de les conserver malgré la pression. Autant de tâches qui permettent ensuite à Antoine Dupont et aux autres joueurs de la charnière de dégager leur camp dans de meilleures conditions.

Anthony Jelonch, la solution la plus naturelle ?

Titulaire avec le numéro 8 dans le dos samedi face aux Pumas, Anthony Jelonch apparaît comme le candidat naturel à la succession du Rochelais. Le Toulousain possède la rudesse et les qualités physiques nécessaires pour aller défier les avants sud-africains. Reste à savoir s'il aura suffisamment retrouvé le rythme international après son retour de commotion.

Charles Ollivon constitue une autre possibilité au centre de la troisième ligne. Le Toulonnais offre notamment davantage de solutions aériennes en touche. Quant à Oscar Jegou, sa mobilité et sa capacité à enchaîner les efforts pourraient être précieuses autour d'un numéro 8 davantage sollicité dans le jeu de percussion.

Et si la clé se trouvait dans le retour de François Cros ?

Ménagé face à l'Argentine, François Cros pourrait retrouver une place de titulaire dimanche. Son travail dans les regroupements et son intelligence de placement seraient particulièrement utiles pour épauler Jelonch. Le retour de Cameron Woki dans le XV de départ permettrait également de reconstituer une partie de la troisième ligne victorieuse des Boks.

Avec un attelage Cros-Jelonch-Woki, Fabien Galthié pourrait répartir les responsabilités laissées vacantes par Alldritt. Car face aux hommes de Rassie Erasmus, la qualité des sorties de camp dépendra aussi des premiers mètres arrachés par les avants. Même quand il s'agit de n'en gagner qu'un ou deux.