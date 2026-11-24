Dans l'euphorie de la victoire face aux Springboks le 13 novembre dernier (21-19), on en oublierait presque que le XV de France n'a plus inscrit le moindre point après la 32e minute. Selon Itsrugby, les Sud-Africains ont bénéficié de 64 % de possession en seconde période, et même de 81 % dans les dix dernières minutes. Avant de retrouver les champions du monde dimanche à Twickenham, certaines séquences méritent que le staff tricolore s'y attarde.

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48e minute : dégager loin ne suffit pas

Au retour des vestiaires, François Cros intercepte une transmission de Sacha Feinberg-Mngomezulu. Antoine Dupont joue dans le dos du rideau défensif et contraint l'ouvreur sud-africain à récupérer le cuir à cinq mètres de son en-but. Pourtant, quelques instants plus tard, les Boks sont de retour dans les 22 français. Sur une nouvelle possession tricolore, consécutive à une touche dans cette zone, Maxime Lucu joue au pied sans trouver la touche. Damian Willemse relance et Jesse Kriel trouve un intervalle. Peu après, Grandidier-Nkanang écope d'un carton jaune et Cobus Reinach inscrit un essai.

La volonté de maintenir le ballon sur le terrain répond à une logique intéressante : priver les Sud-Africains de leur conquête en touche et de leurs ballons portés. Mais cette stratégie exige une montée défensive parfaitement coordonnée derrière le jeu au pied. Dimanche, avec Feinberg-Mngomezulu titularisé à l'arrière, les Bleus devront encore se méfier des possibilités de relance.

57e minute : comment sortir de l'engrenage sud-africain ?

Dans une période de forte domination adverse, Esteban Capilla récupère un précieux ballon au sol. Lucu trouve ensuite la touche à hauteur de la médiane. Les Français ont gagné du terrain, mais un en-avant commis peu après dans leurs 40 mètres offre une nouvelle mêlée aux Springboks. Rodrigue Neti est sanctionné et les Sud-Africains retournent dans la zone de marque. Une séquence marquante qui illustre bien cet engrenage dont les Tricolores ont eu tant de mal à sortir.

67e minute : ces trois points qui auraient changé la fin de match

Après avoir passé de longues minutes à défendre leur ligne, les Français obtiennent une pénalité grâce à un grattage de Régis Montagne dans les 40 mètres adverses. Lucu manque malheureusement les perches. Sur le renvoi suivant, un en-avant tricolore redonne une mêlée aux Boks dans leur propre moitié de terrain. Quelques minutes plus tard, Malcolm Marx va à dame. À 24-14, les Sud-Africains auraient pourtant été contraints de marquer au moins deux fois pour repasser devant.

Un banc sud-africain taillé pour reproduire ce scénario

Rassie Erasmus a reconduit sa première ligne remplaçante du 13 novembre avec Ox Nche, Malcolm Marx et Wilco Louw. Les trois hommes étaient entrés avant même la mi-temps à Saint-Denis. Dimanche, Eben Etzebeth, Emmanuel Tshituka et Paul de Villiers compléteront un banc à six avants. De quoi entretenir la pression physique, notamment sur les mêlées et les regroupements, jusque dans le money-time.

Pour Fabien Galthié, la gestion des remplacements sera donc aussi importante que celle des possessions. Conserver suffisamment de fraîcheur pour sécuriser les sorties de camp, accompagner les coups de pied et tenir les ballons au contact pourrait éviter aux Bleus de défendre constamment dans leur moitié de terrain. Les Français ont prouvé qu'ils savaient mettre les barbelés. À Twickenham, ils auraient tout intérêt à obliger les Springboks à en faire autant après la pause.