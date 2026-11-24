Et si Antoine Dupont devait offrir un titre au XV de France en tapant entre les perches ? Dimanche à Twickenham (17h40), la finale du Championnat des Nations entre les Bleus et les Springboks pourrait déboucher sur une situation rarissime dans le rugby international : une séance de tirs au but pour désigner le champion.

Un horaire inhabituel pour France/Afrique du Sud : à quelle heure regarder la finale du Nations Championship sur TF1 ?

Le premier qui marque remporte le titre

En cas d'égalité après 80 minutes, le règlement officiel du Championnat des Nations prévoit deux périodes de prolongation de dix minutes, avec le principe du point en or. Autrement dit, la première équipe qui marque, que ce soit sur un essai, une pénalité ou un drop, remporte immédiatement le trophée.

La discipline revêtirait alors une importance capitale. Une faute à 40 mètres de ses propres poteaux pourrait suffire à perdre la finale. Et les ouvreurs auraient tout intérêt à travailler leurs drops cette semaine à l'entraînement.

Des tirs au but après 100 minutes de rugby

Si personne ne trouve la faille durant ces vingt minutes supplémentaires, les deux sélections seront départagées par une séance de tirs face aux poteaux. Une disposition réservée à la grande finale, puisque les cinq autres rencontres du week-end pourront se terminer sur un match nul.

Les supporters du Stade Toulousain connaissent bien cet exercice. En mai 2022, les Rouge et Noir avaient éliminé le Munster en quart de finale de Champions Cup (24-24, 4-2 aux tirs au but). Antoine Dupont avait notamment réussi deux tentatives, comme le rappelle l'EPCR.

Le retour de Thomas Ramos encore plus précieux ?

Thomas Ramos et Romain Ntamack avaient également enquillé ce jour-là à Dublin. Le retour de l'arrière toulousain dans le groupe des 42, annoncé dimanche dernier, prend donc une saveur particulière au regard de ce règlement. Encore faudra-t-il qu'il figure sur la feuille de match.

Outre Ramos et Dupont, Lucu, Jalibert ou encore Gourgues, buteur face aux Pumas, peuvent assurer face aux perches. Les Bleus ne manquent donc pas d'artilleurs si la victoire devait se décider au pied.

La gestion du banc et la présence de plusieurs buteurs en fin de rencontre pourraient ainsi peser dans les choix de Fabien Galthié. Seuls deux petits points séparaient les Français des Sud-Africains le 13 novembre au Stade de France. Un scénario aussi serré à Twickenham pourrait nous offrir une sacrée soirée de rugby.