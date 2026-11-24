Comme tout le monde, le Stade Toulousain s'apprête à retrouver le Top 14 après quinze jours de coupure. Toujours leaders du championnat, avec un point d'avance sur la Section Paloise, les hommes d'Ugo Mola voudront assurément aller faire un coup à Lyon samedi soir (21h) pour conserver leur statut. Malgré un nouveau week-end de doublon.

Les Rouge et Noir seront encore largement amputés de leurs internationaux. Neti, Mauvaka, Cros, Jelonch, Gourgues, Graou et Ramos sont mobilisés avec les Bleus. Elias, Rapetti, Kinghorn et Capuozzo sont également retenus avec les sélections étrangères.

Barassi, le retour tant attendu

Sans parler des blessés récents comme Mallia, Chocobares, Marchand, Romain Ntamack, et ceux que longue durée qui amputent notamment la 2ème ligne. Malgré tout, la quinzaine de repos a permis au champion de France de récupérer quelques forces vives, notamment derrière.

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Presque trois mois après, Pierre-Louis Barassi devrait retrouver la compétition et jouer son 2ème match de la saison, associé à celui qui a performé avant la trêve, Lukas Amati, au centre. Matias Remue est apte lui aussi pourrait retrouver son poste d'arrière, tandis que la charnière serait confiée à Daroque et Delpy.

Devant, Joshua Brennan pourrait être remis à disposition de son club dans la semaine, lui qui n'a disputé aucune des trois rencontres automnales des Bleus. Toulouse pourra aussi s'appuyer sur l'expérience de Jack Willis et Alexandre Roumat pour relever le défi lyonnais.

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Enfin, notez le retour de blessure de Mathis Lebel, qui devrait débuter à l'aile. Et s'éviter un duel avec le phénomène Jiuta Wainiqolo, retenu avec les Fijdi.