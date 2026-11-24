Les Bleus et les Springboks sont fixés. Karl Dickson arbitrera la finale du Championnat des Nations, dimanche à Twickenham. Et à en croire une étude statistique réalisée par RugbyStatsNerd sur 150 tests internationaux disputés en 2025 et 2026, l'Anglais présente un profil assez singulier au sein du corps arbitral mondial.

L'arbitre le moins interventionniste en chiffres

Sur les dix rencontres étudiées qu'il a dirigées, Dickson a sifflé 163 pénalités, soit 16,3 par match. Parmi les 14 arbitres ayant officié à au moins sept reprises, personne n'affiche une moyenne aussi basse.

Même constat concernant les biscottes. Avec sept cartons jaunes et un rouge, l'Anglais distribue en moyenne 0,8 carton par rencontre, soit presque deux fois moins que la moyenne générale de l'étude (1,57).

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Un sacré contraste avec Andrea Piardi

L'écart avec l'arbitre italien, au sifflet lors du France-Afrique du Sud du 13 novembre, est particulièrement frappant. Sur un échantillon identique de dix rencontres, Andrea Piardi a sifflé 220 pénalités et distribué 21 cartons.

Cela représente 57 pénalités et 13 cartons de plus que son homologue anglais. De quoi mesurer les différences statistiques entre deux hommes régulièrement amenés à diriger les meilleures sélections mondiales.

Quel impact sur le jeu des Bleus ?

Dickson connaît également les joutes particulièrement physiques des Springboks. Lors des deux affrontements entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande qu'il a dirigés depuis 2025, il n'a sorti qu'un seul carton, pour 38 pénalités sifflées au total.

Face au puissant pack sud-africain, les protégés de Fabien Galthié auraient donc tout intérêt à sécuriser leurs possessions et à ne pas attendre systématiquement un coup de sifflet pour se sortir des situations difficiles. Mais attention aux conclusions hâtives : ces statistiques dépendent aussi de la discipline des équipes arbitrées. Et l'Anglais aura, comme ses homologues, un règlement à faire respecter.