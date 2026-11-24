À Montpellier, la première ligne ressemble ces jours-ci à un jeu de chaises musicales où il resterait plus de joueurs que de chaises, mais surtout moins de piliers que de postes.

À quelques jours de rendre visite au champion d'Europe bordelais, le MHR cumule blessures, suspension et même une naissance, au point que la feuille de match tient du casse-tête.

Les solutions existent pourtant, et elles pourraient même offrir une jolie fenêtre de tir à un jeune.

1,80 m et 120 kg pour compléter une première ligne décimée à Bordeaux ? Montpellier pourrait piocher chez ses jeunes talents

Welsch, le coup de trop

Le dernier coup dur porte le nom de Valentin Welsch. Le polyvalent de la première ligne a été opéré cette semaine du tendon d'Achille et va manquer plusieurs semaines de compétition.

Il rejoint une infirmerie déjà bien garnie : Mohamed Haouas, opéré d'une pubalgie, et Baptiste Erdocio, opéré du biceps début octobre, ne sont pas non plus de la partie. S'y ajoutent Reda Wardi, suspendu, et Wilfrid Hounkpatin, en congé paternité.

Dans ce genre de situation, même la meilleure nouvelle de la semaine a de quoi compliquer l'effectif.

Rugby international oui 🇫🇷 Mais en attendant ça bosse au MHR Karl Martin part en prêt à Béziers. Montpellier cherche un joker en pilier, ce qui mène à la piste Toma Taufa de l’UBB. (Midi Libre) Selon mes infos, il se murmure au Septeo que Tolo basculerait à gauche 👀 https://t.co/DWnJ8Hi8wi — MHR_Actu (@MHR_Actu) November 17, 2026

Tolofua à droite et de la place pour un jeune

Pour boucher les trous, le staff peut compter sur Lucas Tabarot et Luka Japaridze, qui devraient former les deux premières options au poste.

Leur présence laisse aussi une porte ouverte à Christopher Tolofua, capable de jouer au talon comme à droite. Il pourrait ainsi s'installer sur le banc en qualité de pilier droit, ce qui libérerait une place pour faire monter un jeune.

Le règlement impose six joueurs de première ligne sur une feuille de 23, il reste donc un peu de marge pour innover à condition de bien compter.