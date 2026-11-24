Les Springboks pensaient peut-être avoir cerné le fonctionnement de l'attaque française le 13 novembre dernier, malgré leur défaite (21-19). Mais à quelques jours de la finale du Championnat des Nations, dimanche à Twickenham, le retour de Matthieu Jalibert redistribue les cartes. Mzwandile Stick, adjoint de Rassie Erasmus, a notamment évoqué les difficultés que pose le Bordelais dans la préparation sud-africaine.

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Jalibert, un véritable casse-tête pour les Boks

Dans des propos rapportés par le média sud-africain IOL, le technicien est revenu sur le fonctionnement de la charnière française lors du premier affrontement. Antoine Dupont avait régulièrement assuré les sorties de camp en position de numéro 9, tandis que Max Lucu intervenait en premier attaquant.

Avec Jalibert, les Sud-Africains savent davantage à quoi s'attendre concernant la répartition des postes. Pour autant, leur tâche ne s'annonce pas plus facile. Stick considère le Girondin comme « l'un des meilleurs numéros 10 du monde » et souligne particulièrement la qualité de son jeu au pied et sa faculté à mettre ses partenaires dans les espaces.

Deux créateurs pour faire déjouer la défense sud-africaine

Le danger pour les Springboks réside notamment dans la capacité des deux hommes à attaquer la ligne d'avantage. Face à une défense réputée pour sa montée agressive, Dupont peut fixer les premiers défenseurs autour des regroupements et offrir à Jalibert davantage de temps pour exploiter les intervalles.

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Samedi face aux Pumas (45-17), le Bordelais a notamment servi Kalvin Gourgues dans le timing idéal pour son premier essai. Et comme l'a détaillé Midi Olympique, la présence d'un ouvreur de métier n'a aucunement empêché Dupont de conserver son rôle hybride, notamment sur les lancements de jeu derrière la mêlée. Les Bleus disposent ainsi de deux véritables organisateurs capables de prendre la défense à revers.

Un test grandeur nature avant le Mondial

Malgré deux défaites consécutives face à la France et à l'Irlande, Mzwandile Stick accueille favorablement le retour des cadres tricolores. À moins d'un an de la Coupe du monde en Australie, le technicien souhaite mesurer le niveau réel des doubles champions du monde face aux meilleurs joueurs français disponibles.

Reste désormais à savoir si le pack tricolore offrira suffisamment de bons ballons à sa charnière. Les qualités de Jalibert pourraient permettre aux Bleus de contourner le défi physique imposé par les Boks. Et avec un Louis Bielle-Biarrey capable de faire parler les cannes au moindre espace libéré, les Sud-Africains auraient tort de concentrer toute leur attention sur Antoine Dupont.

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