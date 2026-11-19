Quand Toulouse vient vous chercher, ce n'est généralement pas pour rien. Et Esteban Capilla ne déroge pas à la règle. À bientôt 24 ans, le troisième ligne de Bayonne fait partie des plus gros potentiels français. Un talent que les Rouge et Noir ont décidé d'attirer dans leurs filets dès 2027.

Un choix loin d'être évident sur le plan personnel. "C'était une décision difficile. J'ai grandi à Bayonne avec ma mère et ma petite sœur. Je change de ville et de vie au-delà du club", confie-t-il à L'Équipe.

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Mais sportivement, l'international à 7 n'a pas hésité longtemps. "Au-delà de leurs trophées, leur style de jeu, la manière dont ils voient le rugby, tout me correspond."

Il faut dire que Capilla possède un profil assez rare. Près de deux mètres, un appétit de carnivore, mais surtout des cannes de feu : le Bayonnais a déjà été flashé à 36 km/h lorsqu'il était plus fluet. Le tout avec un QI rugby et des qualités de leader qui ne laissent personne indifférent.

Apprendre aux côtés de Dupont et Ntamack

Déjà cadre de l'Aviron, le troisième ligne sait pourtant qu'il devra repartir au combat pour gagner sa place. "Je sais que la concurrence est forte. Et c'est une bonne chose à mon âge pour me tirer vers le haut."

Surtout, évoluer aux côtés des meilleurs représente une occasion en or. "Le fait de jouer dans un système mené par Antoine Dupont et Romain Ntamack peut aussi beaucoup m'apporter."

"Je me mets en danger et j'espère que l'avenir me donnera raison." Une ambition qui prend encore davantage de relief alors que Capilla connaîtra sa première titularisation avec les Bleus samedi face à l'Argentine. De quoi donner un avant-goût de son immense potentiel aux supporters toulousains.