Il y aura du beau monde sur les bancs du Stade de France, samedi soir. Pour leur dernier rendez-vous de la phase de poules du Championnat des Nations, Fabien Galthié et Felipe Contepomi ont tous deux choisi un banc à six avants et deux trois-quarts. Et, petite curiosité, Grégory Alldritt et Pablo Matera porteront le même numéro 21. Deux cadres habitués à aller au charbon dès le coup d'envoi, qui devront cette fois patienter avant d'entrer dans la bataille.

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Alldritt et Matera, deux sacrées cartouches en réserve

Côté français, la compo officialisée jeudi offre plusieurs possibilités. Tyler Duguid couvre la deuxième ligne, Cameron Woki peut évoluer dans la cage comme sur les ailes de la troisième ligne, tandis qu'Alldritt représente une solution naturelle en numéro 8. Son entrée pourrait notamment permettre à Anthony Jelonch de glisser sur un côté, à la place d'Esteban Capilla ou de Charles Ollivon.

Chez les Pumas, la composition dévoilée par la Fédération argentine répond à une logique assez similaire. Efraín Elías et Pedro Rubiolo constituent deux solutions dans la cage, tandis que Matera, fort de ses 129 sélections, peut venir renforcer la troisième ligne. Juan Martín González ou Juan Martín Scelzo pourraient alors lui céder leur place, pendant que Facundo Isa conserverait son poste de numéro 8.

Six avants sur le banc, mais seulement deux trois-quarts

Et c'est précisément là que les deux sélectionneurs prennent un risque calculé. Avec trois remplaçants réservés à la première ligne, six avants sur le banc ne laissent que deux places pour couvrir les sept postes derrière. Un choix particulièrement intéressant lorsque les organismes commencent à tirer la langue.

Pour les Bleus, Maxime Lucu couvre la charnière, après avoir notamment évolué à l'ouverture face aux Springboks. Émilien Gailleton apporte une solution supplémentaire au centre. Mais si plusieurs joueurs du triangle arrière devaient quitter la pelouse, Galthié serait contraint de réorganiser ses lignes arrière, avec notamment la polyvalence de Théo Attissogbe.

L'Argentine dispose de son côté d'Agustín Moyano à la mêlée et de Rodrigo Isgró, habituellement utilisé à l'aile. La polyvalence de Gerónimo Prisciantelli, capable d'évoluer à l'ouverture comme à l'arrière, pourrait alors devenir précieuse en cas de pépin. Là encore, un coup dur au mauvais poste obligerait Contepomi à revoir ses associations.

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Le match pourrait aussi se gagner après l'heure de jeu

Reste à savoir comment les deux staffs utiliseront leurs finisseurs. Une entrée d'Alldritt ou de Matera pourrait apporter un supplément d'activité dans les collisions, les zones de ruck et le jeu au près, à un moment où les espaces commencent parfois à s'ouvrir. Avec une qualification pour la finale du Championnat des Nations à aller chercher côté français, chaque changement pourrait peser lourd. Et si les deux numéros 21 finissent par se croiser sur la pelouse, les amateurs de combat devraient être servis.