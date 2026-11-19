Et si l'association Dupont-Lucu n'avait pas encore livré tous ses secrets ? Après leur prestation remarquée face aux Springboks (21-19), les deux demis de mêlée pourraient de nouveau se partager la charnière samedi contre l'Argentine. Matthieu Jalibert retrouve certes son numéro 10 et une place de titulaire, mais son absence prolongée laisse planer une interrogation sur sa capacité à tenir toute la rencontre. Avec Maxime Lucu sur le banc, Fabien Galthié conserve une solution déjà éprouvée.

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Jalibert titulaire, mais pour combien de temps ?

Blessé au quadriceps le 20 septembre contre le Stade Français, puis victime d'une rechute en octobre, le Bordelais n'a plus disputé de rencontre officielle depuis près de deux mois. Son retour a été validé médicalement par les staffs de l'UBB et du XV de France, comme l'a expliqué Laurent Sempéré. Reste désormais à retrouver le rythme d'un match international. La question de son endurance et de sa capacité à enchaîner les efforts se posera forcément face aux Pumas, même si rien n'indique qu'il soit limité physiquement.

Dupont et Lucu, un duo qui a déjà fait ses preuves

Car vendredi dernier, Galthié avait sorti une petite entourloupe dont il a le secret. Annoncé à l'ouverture avec le numéro 10, Antoine Dupont avait finalement passé l'essentiel de la rencontre à la mêlée, laissant Lucu organiser le jeu en position d'ouvreur. Le Toulousain avait distribué 62 passes contre seulement 14 pour son partenaire. Une répartition des tâches particulièrement efficace contre les doubles champions du monde.

L'organisation allait même plus loin. En attaque, Lucu assurait la distribution et certains jeux au pied, tandis que Dupont conservait ses habitudes autour des rucks. Sur certaines phases défensives, notamment après les lancements arrêtés, le Bordelais se replaçait dans le troisième rideau. Une utilisation hybride de la charnière, qui pourrait être reconduite samedi si Jalibert venait à céder sa place en cours de partie.

Et si les deux hommes inversaient les rôles ?

Autre possibilité, voir Lucu reprendre son poste naturel de numéro 9 et Dupont glisser réellement à l'ouverture. Le capitaine des Bleus possède les qualités techniques pour y évoluer, même si son influence autour des regroupements reste une arme majeure du jeu français. Les deux hommes pourraient également alterner selon les situations, notamment sur les sorties de camp ou les séquences offensives. De quoi offrir différentes organisations sans changer de joueurs. Même si aucune nouvelle permutation n'a été annoncée par le staff.

Cette polyvalence présente un intérêt supplémentaire avec seulement deux trois-quarts sur le banc : Lucu et Émilien Gailleton. En cas de sortie de Jalibert, le premier paraît être la solution la plus naturelle, compte tenu de sa prestation contre l'Afrique du Sud. Et face à une défense argentine capable de mettre une grosse pression sur les premiers attaquants, la qualité des transmissions et la gestion du jeu au pied pourraient devenir déterminantes.

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Un laboratoire intéressant pour 2027

À moins d'un an de la Coupe du monde 2027 en Australie, cette configuration offre aussi matière à réflexion. Avec les blessures de Ntamack, Ramos et Hastoy, le staff a dû explorer d'autres solutions à l'ouverture. L'association Dupont-Lucu a déjà prouvé qu'elle pouvait fonctionner au plus haut niveau. Reste à déterminer si elle peut devenir une véritable alternative tactique, au-delà d'une réponse ponctuelle aux absences. Samedi soir, face aux Pumas, Fabien Galthié aura peut-être l'occasion d'en apprendre encore un peu plus sur sa charnière.