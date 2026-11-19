La composition du XV de France est tombée. Fabien Galthié a procédé à plusieurs changements, entraînant notamment des mises au repos hors du groupe. C’est le cas de François Cros, titulaire lors des deux derniers matchs, qui laisse sa place dans le XV de départ pour une bonne semaine de repos au minimum.

Parmi les douze joueurs libérés figure également Hugo Auradou. Le Palois, habituel second couteau au poste de deuxième ligne, semble vivre un certain déclassement, sortie après sortie avec les Bleus.

S’il est trop tôt pour l’affirmer, il doit désormais composer avec la concurrence de plusieurs éléments à ce poste, plus portés sur la touche.

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Trés jeune sous le maillot Bleu

S’il n’a rien d’un hasard de voir Hugo Auradou quitter le groupe avant cette ultime rencontre de poule, au regard des prestations récentes de Florian Verhaeghe, ne pas même le compter parmi les réservistes est symptomatique d’un changement de statut.

Sur le banc face aux Pumas, les solutions possibles en deuxième ligne se nomment Tyler Duguid et Cameron Woki, pourtant habituel troisième ligne. Sur la pelouse, Charles Ollivon est lui aussi capable de dépanner au poste de numéro 4, ce qui pourrait potentiellement desservir Hugo Auradou.

Brillant par sa science de la touche, le jeune Palois s’était ouvert les portes du XV de France à tout juste 20 ans. Il doit pourtant faire face à la concurrence de profils plus expérimentés, tout aussi efficaces en touche et plus complets dans d’autres secteurs.

Thibaud Flament, patron blessé de la touche bleue, a été remplacé avec brio par Florian Verhaeghe, auteur d’une copie XXL face aux Springboks, mais aussi par les polyvalents Charles Ollivon et Cameron Woki. Ce dernier était même le titulaire de Fabien Galthié à ce poste lors de la dernière Coupe du monde.

Voir Hugo Auradou relégué peu à peu au rang de réserviste, voire hors groupe, prend dès lors tout son sens, lui qui doit aussi composer cette saison avec la concurrence de Thomas Jolmès en club.

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D’autres joueurs renvoyés

Le cas de François Cros est le plus singulier de ces mises au repos. Selon les indications médicales de World Rugby, le troisième ligne doit être ménagé, ce qui l’écarte du groupe pour affronter l’Argentine.

Une bonne nouvelle pour le Stade Toulousain, dont le secteur compte déjà son lot de blessés et de retours à la compétition, et qui retrouvera donc l’un de ses cadres sans prendre de risque sur sa santé.

Sa mise au repos s’inscrit dans un mouvement plus large : au total, douze joueurs ont quitté le groupe avant ce dernier match de poule.