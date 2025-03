XV DE FRANCE. Émulation ou totem d'immunité ? Le cas Auradou interroge

Alors que la concurrence fait rage pour s'offrir une place dans les 23, seul Hugo Auradou semble ne jamais être remis en question par le sélectionneur.

Alors que le XV de France s’avance à Saint-Denis pour jouer une victoire finale dans le Tournoi des Six Nations, plusieurs individualités ont beaucoup de choses à jouer. En effet, on scrutera avec attention certains records historiques qui pourraient (devraient ?) tomber face à l’Écosse.

Thomas Ramos a l’occasion de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Damian Penaud pourrait passer devant l’illustre Serge Blanco au nombre d’essais marqués. La pépite Bielle-Biarrey est en passe de faire tomber le record d’essai sur une édition. Rien que ça.

Mais parmi eux, il faudra suivre avec la plus grande attention la performance d’Hugo Auradou.

Un habitué du banc

Pourquoi ? Parce qu’il a été installé par Fabien Galthié et son staff depuis quatre matchs. Il prendra donc place sur le banc pour une cinquième rencontre consécutive. Cependant, on a du mal à se souvenir d’une entrée intéressante du deuxième ligne. Il a même sombré dans les grandes largeurs en Angleterre, laissant échapper deux renvois cruciaux. La marche était tout simplement trop haute pour lui.

Alors, il n’a pas été le seul à se manquer à Twickenham, certes. Mais certains joueurs ont été « sanctionnés » par le staff. Damian Penaud et Matthieu Jalibert sont rentrés en club la semaine suivante, preuve de l’émulation du groupe à Marcoussis. Mais cette émulation n’a pas l’air de fonctionner pour tous les postes.

‘’Il n'y a pas de joueurs qui sous-performent avec nous, il y a une sorte d'émulation, une compétition sur les postes. Hugo Auradou, c'est un pur numéro quatre et dans notre banc, on voulait deux secondes de ligne avec des profils très différents.’’, se justifiait le sélectionneur en conférence de presse.

Quelles options pour Galthié ?

Un pur numéro quatre, d’accord. Mais il y en a d’autres en France, et qui sont très proches, voire meilleurs que le Palois. À commencer par Joshua Brennan, étincelant avec le Stade Toulousain depuis deux ans. Et le franco-irlandais ne représente pas la seule option.

Thibaud Lanen, Cameron Woki, Matthias Halagahu, Arthur Iturria ou encore Thomas Lavault. Parmi eux, des joueurs d’expérience, d’autres avec un « super-pouvoir » en touche. Mieux, ils ont tous quelques kilos de plus qu’Auradou et sont capables d’impacter les défenses adverses. Rompus aux joutes du Top 14, ils ont pour la plupart disputé des matchs de phase finale.

Le but n’est pas de tomber sur un joueur, mais on aimerait voir un petit peu plus cette fameuse émulation. Faire fonctionner la concurrence a toujours fait partie de l’ADN d’une sélection nationale. On répète souvent que le XV de France a la chance d’avoir un immense vivier, pourquoi ne pas en profiter ?