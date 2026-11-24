Cela se tramait depuis plusieurs semaines. C’est désormais acté : En grande difficulté financière depuis le début de la saison, l’Union sportive seynoise a dû se résoudre à un choix radical pour assurer sa survie. À l’approche de ses 125 ans, le club historique de l'ouest toulonnais a accepté une relégation administrative de trois divisions et repartira en Pré-Nationale l'an prochain, soit la future 7e division (équivalent Fédérale 3 actuelle).

La situation était devenue particulièrement préoccupante ces derniers mois. Certains joueurs ont attendu plus de trois mois avant de percevoir leur premier salaire. D’autres, engagés tardivement, n’ont même pas pu voir leur contrat homologué. Une crise qui a progressivement fragilisé le fonctionnement sportif et financier d’une institution qui n'a remporté qu'un seul match en Nationale 2 cette saison.

Nouvelle présidence, départs multiples et salaires coupés

L’assemblée générale extraordinaire organisée jeudi soir dernier a acté un changement de gouvernance. Marc Delmonte et Baptiste Arnal deviennent les nouveaux présidents avec une mission claire : éviter le naufrage. "On est sur un chemin étroit qui nous emmène droit vers un précipice", a reconnu le nouveau président à Var-Matin, conscient de l’ampleur du chantier.

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Pour tenter de redresser les comptes, les sacrifices seront importants. Selon nos informations, les joueurs restant ont dû accepter une baisse de salaire de 20 %. Les primes de match ont également été supprimées pour l’ensemble des joueurs sous contrat, tandis que les indemnités kilométriques disparaissent aussi pour ceux qui effectuent chaque semaine de longs trajets afin de rejoindre le club.

La nouvelle direction assure néanmoins pouvoir terminer la saison en Nationale 2 avec ces solutions et le soutien de la ville, du Département et de la région pour cette institution du rugby varois. Reste à savoir dans quelles conditions sportives et humaines, après de tels efforts consentis par l’effectif...

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Une chose est sûre : La priorité sera d'autant plus donnée à la formation, qui aura l'occasion de s'étalonner en 4ème division et face à équipes toutes proches du professionnalisme (Nîmes, Auch, Aubenas...).

La chute est brutale pour une association qui fêtera ses 125 ans en janvier prochain. Mais à La Seyne, l’heure n’est plus aux ambitions sportives démesurées : il faut sauver ce qui peut l’être. En acceptant de repartir trois étages plus bas sans moufter, l’USS espère surtout préserver son avenir. Un sacrifice immense pour tenter de ne pas disparaître...