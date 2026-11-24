Les têtes auraient pu tomber en Nouvelle-Zélande. Battus par le pays de Galles (35-28), puis balayés par l'Angleterre (37-12), les All Blacks traversent l'une des périodes les plus délicates de leur histoire récente. Pourtant, Steve Lancaster, directeur général de New Zealand Rugby, a publiquement renouvelé sa confiance à Dave Rennie, moins d'un an avant la Coupe du monde en Australie.

Cinq défaites, du jamais-vu depuis 1998

Nommé en mars dernier pour succéder à Scott Robertson, le technicien néo-zélandais affiche un bilan de sept victoires pour cinq défaites en douze tests. Jamais depuis 1998 les All Blacks n'avaient perdu autant de rencontres sur une année civile. Et la manière interpelle autant que les résultats, entre un premier revers face aux Gallois depuis 73 ans et la plus lourde défaite de leur histoire face au XV de la Rose.

Interrogé par Radio New Zealand, dans des propos relayés par l'AFP, Steve Lancaster assure néanmoins que Rennie bénéficie de leur « soutien total ». Le dirigeant estime également que les joueurs sont toujours derrière leur sélectionneur, malgré deux semaines de compétition particulièrement décevantes.

Son ancien concurrent rempile jusqu'en 2031

Hasard du calendrier, les Highlanders ont officialisé ce mardi la prolongation de Jamie Joseph jusqu'à la fin de l'année 2031. Une décision loin d'être anodine puisque l'ancien sélectionneur du Japon était le principal concurrent de Dave Rennie lors du processus de recrutement du nouveau patron des All Blacks.

Champion du Super Rugby en 2015 avec la franchise de Dunedin, puis artisan du parcours historique des Japonais lors du Mondial 2019, Joseph possède une solide expérience internationale. Sa prolongation témoigne de la volonté de la fédération de conserver ses meilleurs techniciens au pays, sans pour autant présager d'un changement à la tête de la sélection.

Un dernier rendez-vous pour éviter le pire

Désormais cinquièmes au classement World Rugby avec 88,60 points, les Néo-Zélandais ont égalé leur pire position depuis la création de cette hiérarchie en 2003. Et ils retrouveront justement leurs bourreaux anglais samedi à Twickenham, pour la troisième place du Championnat des Nations.

Une sixième défaite ferait de 2026 la pire année des All Blacks depuis le passage au professionnalisme. Si Dave Rennie conserve la confiance de ses dirigeants, il lui reste encore à rassurer tout un pays. À dix mois du Mondial, les motifs d'inquiétude commencent sérieusement à s'accumuler au pays du long nuage blanc.