Les avants sud-africains ont encore tenu leur rang, samedi à Dublin, mais la ligne de trois-quarts n'a jamais trouvé le rythme lors de la défaite face à l'Irlande (20-17). Pour la deuxième semaine de suite, la charnière Morné van den Berg et Sacha Feinberg-Mngomezulu a peiné à lancer le jeu. Les Springboks se sont rabattus sur les ballons hauts et les charges des gros, sans trouver la faille.

Nick Mallett a livré son diagnostic dans le podcast Talking Boks, relayé par SA Rugby Mag. Pour l'ancien sélectionneur des Boks, tout part des rucks : « Une charnière ne vaut que par les ballons qu'elle reçoit, et nous avons eu des ballons lents. » Il décrit un scénario en boucle, où un avant charge pour relancer la machine avant que les Boks ne finissent par monter une quille.

Des chandelles qui ne rapportent rien

Et ces coups de pied ont surtout fait les affaires des Irlandais. Mallett salue le triangle arrière adverse, « très, très bon » dans le jeu aérien, et reconnaît qu'il faut lui rendre hommage. L'arme des ballons disputés n'a donc pas payé face au XV du Trèfle, alors que les Sud-Africains n'avaient guère d'autre solution pour avancer.

« Il est inquiétant que nous n'ayons pas la fluidité offensive que possèdent, je pense, l'Angleterre et l'Irlande aujourd'hui. » (Nick Mallett, ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud)

Dupont, Jalibert, Bielle-Biarrey : ce que les Boks n'ont pas

Le passage le plus parlant arrive quand Mallett regarde vers la France. Il estime que les Springboks n'ont pas le génie individuel des trois-quarts français. C'est ce talent qui permet à Antoine Dupont de réussir parfois l'extraordinaire, comme un petit coup de pied rasant qui lance ses partenaires. Il cite aussi Matthieu Jalibert, capable de tout changer d'un petit coup de pied par-dessus la ligne, et Louis Bielle-Biarrey, qui parvient à s'échapper pour aller à dame.

Les Sud-Africains en ont fait l'expérience récemment. Le vendredi 13 novembre au Stade de France, les Bleus se sont imposés 21-19, après avoir mené 21-7 à la pause. Avant ce match, les Springboks restaient pourtant sur neuf succès en dix tests face au XV de France. Parmi eux, le quart de finale de la Coupe du monde 2023, gagné 29-28 dans la même enceinte.

Kolbe, la poudre magique qui manque

Mallett regrette surtout Cheslin Kolbe, forfait pour la tournée en raison d'une fracture de la mâchoire. L'ailier compte 22 essais en 53 tests avec les Springboks et apporte, selon son ancien sélectionneur, « cette sorte de poudre magique » à l'équipe. Sans lui, la ligne arrière manque d'un joueur capable de faire basculer un match sur une seule course.

Mallett prend toutefois soin de ne pas accabler ses trois-quarts. Il souligne le volume de travail de Damian de Allende, Jesse Kriel et Ethan Hooker, avant de constater qu'entre Sacha Feinberg-Mngomezulu et Damian Willemse, l'étincelle habituelle n'est pas venue.

Rendez-vous à Twickenham le 29 novembre

Ce manque de créativité tombe mal, car les Springboks retrouveront la France en finale le dimanche 29 novembre à Twickenham. Cette première édition du Championnat des nations se jouera donc sur une revanche, face à une défense française qui avait tenu bon jusqu'au bout au Stade de France.

Mais pour faire vivre le cuir comme les Bleus, les champions du monde devront trouver mieux que la conquête et les chandelles. Réponse dans quelques jours, dans l'antre du rugby anglais.