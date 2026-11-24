Samedi soir, Louis Bielle-Biarrey n’avait pas encore aplati l’ultime essai français qu’on lançait spontanément un "et LBB comme Clerc en 2007 au Stade de France". Si, depuis ce week-end, certains comptes ont pensé comme nous et ont devancé notre emploi du temps dans la diffusion de la vidéo de ce fameux essai de l’ancien ailier du Stade Toulousain, recontextualisons.

Un remake de 2007

En 2007, lors du match de poule du Mondial organisé dans l’Hexagone, face à l’Irlande, les Bleus ont du mal à décanter la situation. Jusqu’à cet éclair de génie de Frédéric Michalak, qui, sur une combinaison annoncée par Elissalde "814" à la sortie d’une mêlée dans le couloir des 15, distillait un jeu au pied décroisé de l’extérieur de la godasse vers l’aile de Vincent Clerc.

La charnière tricolore avait vu que l’ailier Irlandais Heackey avait dézoner pour aller renforcer l’axe du terrain, et Vincent Clerc en profitait pour contourner la mêlée à toute vitesse et récupérer le ballon sur un rebond parfait pour plonger dans l’en-but.

Une inspiration qui rappelle évidemment celle de Dupont, qui, samedi dernier, distribua un caviar pour son ailier alors que les Argentins s’attendaient à une attaque au large en sortie de touche.

Réduits à 14, les Pumas avait déserté la couverture de l’axe de la touche et puisque rien n’échappe au martien de Castelnau, ce dernier s’adaptait avec un jeu au pied déposé dans la ligne de course de Bielle-Biarrey.

Qui, lui aussi, bénéficiait d’un rebond parfait pour récupérer la gonfle au nez et à la barbe des portenos. "Ce n’était pas préparé, c’est une inspiration géniale d’Antoine", assurait Galthié au micro de la BBC après le match.

Pour un essai magnifique qui faisait grimper l’addition à plus de 40 points. Et ravivait par la même occasion quelques bons souvenirs de cette coupe du monde 2007.

Un horaire inhabituel pour France/Afrique du Sud : à quelle heure regarder la finale du Nations Championship sur TF1 ?

Lors de laquelle les Pumas de Corleto, Hernandez, Ledesma ou Contepomi avaient quand même une autre gueule que les potes danseurs de tango de Piccardo et Isa, repartis les valises pleines (45 à 17) du stade de France, samedi soir…