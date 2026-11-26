Pour la génération « Y », le crunch a d'abord eu le goût d'une barre de céréales enrobée de chocolat qu'on croquait au goûter en rentrant de l'école.

Mais pour les amoureux du XV de France, il a surtout eu le goût (parfois amer), des France-Angleterre pendant le Tournoi des 6 Nations et de cette rivalité qui dépasse le rugby.

Car depuis plus de vingt ans, c'est dans ce rendez-vous que s'est écrite une bonne partie de l'histoire récente des Bleus.

Sans oublier les confrontations historiques face aux All Blacks, que Jordi Demory évoque comme la plus grande rivalité de la sélection nationale dans son livre "XV de France : 50 matchs qui ont écrit la légende".

Néanmoins, ces dernières années, c'est face aux Springboks que les Bleus semblent nourrir une vraie rivalité sportive. Le co-auteur du livre répond à cette question pour Le Rugbynistère.

"Je l'aurais mis dans le bouquin si on avait eu la place !", France-Springboks 2026 parmi les matchs de légende du XV de France

"Les Néo-Zélandais ont toujours beaucoup aimé jouer contre les Français"

Jordi Demory a la plume aiguisée et le recul de celui qui a dû choisir les 50 matchs les plus marquants de l'histoire du XV de France. De quoi parler des grandes rivalités de cette sélection vieille de 120 ans sans se prendre pour un autre.

Parmi elles, forcément, les France-Angleterre, mais aussi les France-Nouvelle-Zélande. Deux adversaires face auxquels les Bleus ont souvent fait jeu égal, sans pour autant inscrire leur nom au patrimoine mondial de l'ovalie.

Depuis quelque temps, l'ampleur médiatique des France-Afrique du Sud pousse à s'interroger sur leur vraie place dans l'histoire des Bleus. Il faut dire que chaque rendez-vous entre ces deux nations se termine par un dénouement retentissant.

Suffisant pour entrer dans la légende ? Le co-auteur du livre "XV de France : 50 matchs qui ont écrit la légende", donne son point de vue, après avoir feuilleté des centaines de pages d'histoire consacrées à la sélection nationale.

"L'Angleterre, parce que c'est une des premières nations qu'on a jouées, mais tu as la Nouvelle-Zélande, qui est le premier match de l'équipe de France en 1906. On retrouve régulièrement un adversaire de l'équipe de France qui a sorti, des matchs en Coupe du monde incroyables. Les Néo-Zélandais ont toujours beaucoup aimé jouer contre les Français. Je pense que c'est aussi réciproque dans l'autre sens. Et puis, tu as aussi un côté hyper historique, dans le sens où ils sont même venus se peler la Première Guerre Mondiale en France, les Néo-Zélandais.



Et tu as ces matchs pendant la guerre, où les mecs jouent ensemble et ils se font des matchs quand ils ne sont pas dans la tranchée. Un jour par semaine. Et ça, ce sont des liens qui se sont tissés entre les deux pays, qui se sont poursuivis en plus après la guerre. Il y a même des équipes néo-zélandaises qui sont venues jouer et les All Blacks bien sûr. Et je pense que ce lien est hyper important. C'est moins le côté rivalité. Mais le côté fraternel, le côté rivalité, il est arrivé plus tard."

Jordi Demory

"Il est arrivé au fur et à mesure que le XV de France allait jouer là-bas. La Nouvelle-Zélande, après l'Angleterre et l'Afrique du Sud ce sont les grandes rivalités sportives du XV de France. Mais France-All Balcks, c'était un peu les deux pays magiciens qui se retrouvaient et qui créaient des choses sur un terrain. Je pense que c'est l'autre sélection qui ressemble beaucoup à l'équipe de France, sur certains aspects historiques et dans le jeu aussi, t'as ce côté hyper créatif, imprévisible, des All Blacks, qui fait la magie un peu de cette sélection. Des fois, les mecs, ils te font des relances de 100 mètres, tu comprends rien. Tout est hyper un peu French flair des fois."

Jordi Demory

L'avis du RGN

Après plus d'une heure d'échange avec l'écrivain fou du pays d'Imanol Harinordoquy, une chose semble se dessiner : en cas de sacre au prochain Mondial, une mise à jour de son livre devrait se profiler.

Ce ne sont que des spéculations, mais elles ont le mérite de nourrir la thèse d'une rivalité grandissante entre Springboks et Français.

En restant le moins chauvin possible, il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, seul le XV de France a les clés pour percer le verrou sud-africain, et inversement. Des contre-exemples existent bien sûr des deux côtés : la victoire récente de l'Irlande face aux Boks, ou celle de la Nouvelle-Zélande plus tôt cette année face aux Bleus.

Mais à chaque France-Afrique du Sud, on assiste à l'affiche la plus suivie de la planète ovale. Un trait commun avec les France-Nouvelle-Zélande d'autrefois. De quoi placer Springboks et Bleus dans une rivalité en cours d'écriture, déjà l'une des plus belles de l'histoire du XV de France. Et au vu des effectifs, elle n'est pas près de s'éteindre.