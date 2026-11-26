Après plusieurs semaines de trêve, le Top 14 reprend ses droits pour un second doublon, au terme duquel les Lyonnais auront reçu le champion de France en titre, le Stade Toulousain.

Amputés de Mickaël Guillard, les joueurs de Karim Ghezzal peuvent néanmoins compter sur leur capitaine Antoine Déliance, appelé dernièrement chez les Bleus mais disponible cette semaine pour préparer la rencontre.

Face à lui, le paquet d'avants rouge et noir s'avance avec un grand lot de certitudes, et l'une d'entre elles se nomme Jack Willis, ce qui n'a pourtant pas l'air de l'impressionner.

Quatre matchs joués et déjà quatre mois d'absence possibles : la première saison de Menoncello à Toulouse tourne au cauchemar

Jack Willis face à Antoine Déliance

Si ce duel s'apparente, pour les néophytes, à un remake de David contre Goliath, plusieurs choses sont à prendre en compte avant cet alléchant face-à-face.

Et pour cause, cette saison, Jack Willis n'a pas beaucoup joué : blessé une bonne partie du début de saison, il n'a rechaussé les crampons que lors de la neuvième journée face à Clermont.

Déliance, de son côté, vit un début de saison canon, qui l'a propulsé jusqu'en équipe de France. Il est de toutes les batailles importantes du LOU en ce début d'année.

En ce sens, le jeune homme de 21 ans attend ce duel avec impatience, comme il le confie à Rugbyrama : il compte bien regarder celui qui fut sacré deux fois meilleur joueur du Top 14 droit dans les yeux.

"Jouer Toulouse à 21 heures, ce n’est pas si souvent pour nous, donc c’est encore plus excitant. Quant à me frotter à un joueur comme Jack Willis, qui est peut-être la référence du Top 14 à mon poste ces dernières années, je n’y pense pas plus que ça, même si c’est un joueur immense et que j’ai hâte de le rencontrer sur le terrain."

Antoine Déliance (Rugbyrama)

🔴⚫️ POINT GROUPE – LYON Le Stade Toulousain se déplace à Lyon pour le match 1 de doublon contre eux, samedi soir avec plusieurs absences importantes, mais également quelques retours. Malheureusement, Tommaso Menoncello avait repris l'entrainement et a subi une blessure à la même épaule... 🟢 RETOURS / À DISPOSITION Barassi : remis de sa blessure à la cheville, il est de nouveau apte. Aldegheri : remis de sa commotion cérébrale. Lebel : rétabli de sa gêne au mollet. Daroque : disponible après sa blessure aux côtes. Llaveria : disponible après sa blessure aux côtes. ❌ INDISPONIBLES Menoncello : rechute à l'épaule gauche à l'entraînement, après son entorse acromio-claviculaire. Ntamack : blessure à l'épaule, retour attendu au plus tard début 2027. Marchand : problème musculaire à l'ischio-jambier. Chocobares : Petite blessure musculaire, il est revenu à Toulouse Mallia : entorse du genou droit début novembre, a repris la course et suit un programme adapté! INTERNATIONAUX ABSENTS Retenus avec le XV de France pour les finales du Championnat des Nations : Neti / Jelonch / Brennan / Dupont / Graou / Mauvaka / Gourgues / Cros / Ramos On ajoute : Kinghorn / Capuozzo / Elias / Rapetti RENFORTS Face aux nombreuses absences, plusieurs joueurs ont été rappelés de prêt : Lucas Vignères (Colomiers). Lucien Richardis (Agen). Raphaël Portat (Provence Rugby). #LOUST — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_toulous1) November 23, 2026

Le duel en chiffre

Sur le papier, tout oppose les deux flankers. Ramenées à un temps de jeu équivalent, (soit environ 485 minutes), les statistiques de Jack Willis (saison 2025/2026) racontent un joueur meilleur avec le ballon : environ 95 courses pour 291 mètres parcourus, dont 135 après contact, et 16 défenseurs battus, quand Antoine Déliance en est à 22 courses, 93 mètres, 26 après contact et 6 défenseurs battus.

Le Lyonnais est en revanche un gros travailleur de l'ombre : 97 plaquages contre 74 pour l'Anglais, avec un taux de réussite supérieur (89 % contre 85 %), et surtout 9 plaquages dominants contre 2. À cela s'ajoute son apport en touche, avec 23 ballons capturés contre 3 pour Willis.

Willis, lui, sait aussi punir : environ 2 essais et 8 ballons récupérés sur la même durée, contre 1 essai et 3 turnovers pour Déliance, même si ce dernier fait aussi bien en percussions (4 franchissements contre 3).