C'est pour poursuivre cette montée en puissance que Gabin rejoint Angoulême, à 150 km de La Rochelle, comme l'a fait avant lui Ugo Pacome. À ses côtés, Peni Torau Vuetimaiwai, jeune trois-quarts fidjien qui a connu sa première en professionnel à Pau en septembre 2026, suivra le même chemin.

Talent brut doté de qualités exceptionnelles ballon en main, il va poursuivre son parcours en Pro D2. Pour les deux joueurs, l'objectif est le même : se confronter à un rugby plus dur, enchaîner les matchs et revenir avec davantage d'armes.

Absent cette saison en Top 14 , Hoani Bosmorin est également indisponible avec La Rochelle pour la réception de Perpignan

Gabin Garault omniprésent avec France U20 l'an dernier

Au Junior World Championship 2025, Gabin Garault n'avait disputé que 34 minutes. C'était assez pour planter onze plaquages, tous réussis, et pour écoper d'un carton jaune, la marque d'un joueur qui découvre le très haut niveau avec l'énergie de ceux qui veulent tout prendre d'un coup.

Douze mois plus tard, le même garçon revenait de l'édition 2026 avec 6 essais en 210 minutes, 30 points inscrits et 3 ballons de récupérés. Entre-temps, il avait aussi traversé le Six Nations U20 : 225 minutes, 2 essais, 63 mètres portés et 41 plaquages, dont 35 réussis.

Arrivé au Stade Rochelais en 2021, il a progressé à vitesse grand V, et son profil est désormais celui d'un joueur sérieux, travailleur et bon attaquant, qui a prouvé qu'il savait s'imposer quand on lui confie le ballon comme quand il faut défendre.

4 jeunes talents rochelais 𝙥𝙧𝙚̂𝙩𝙚́𝙨 🫵 ℹ Le Stade Rochelais annonce les prêts de quatre de ses jeunes Espoirs en @rugbyprod2 : Lucas Andjisseramatchi (Oyonnax) et Kirill Fraindt (Colomiers), jusqu'à la fin de la saison, ainsi que Gabin Garault et Peni Torau Vuetimaiwai (SA XV) durant les prochains mois. Une vraie 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲́ pour eux, expliquée ici ▾ https://t.co/F3HFrTKaUo — Stade Rochelais (@staderochelais) November 25, 2026

La Rochelle prête beaucoup

Ces deux prêts s'inscrivent dans une démarche plus large. En plus de Nika Sutidze, Ugo Pacome et Gaël Galván, prêtés respectivement à Béziers, au SA XV et au SU Agen, quatre jeunes Espoirs de la génération 2006 sont également concernés.

Ce sont des joueurs sur lesquels le Club mise pour l'avenir et qui intègrent pleinement le plan de succession de l'effectif professionnel. Ces expériences doivent leur permettre de poursuivre leur progression et d'aller chercher du temps de jeu en Pro D2 pour s'y aguerrir.